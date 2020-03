Le Coral Nintendo Switch Lite sortira en Australie et en Nouvelle-Zélande le 24 avril

Le mois dernier, Nintendo a annoncé un magnifique nouveau Coral Switch Lite pour l’Amérique du Nord et le Japon. Le même système a maintenant été confirmé pour la région Australie et Nouvelle-Zélande mais arrivera un peu plus tard le 24 avril pour 329,95 $.

Voici quelques informations du PR:

La palette de couleurs Nintendo Switch Lite comprend déjà des consoles jaunes, turquoises et grises, et comme elles, ce nouvel ajout de corail est conçu spécifiquement pour le jeu portable, ce qui permet aux joueurs d’apporter facilement une collection diversifiée de jeux passionnants, relaxants et stimulants. où qu’ils aillent.

Le système sortira au Japon le 20 mars, aux côtés de Animal Crossing: New Horizons, et en Amérique du Nord, il est prévu pour le 3 avril (les précommandes sont disponibles maintenant). Il n’y a pas encore de mot sur une sortie européenne, mais nous nous attendons à ce qu’elle suive cette dernière annonce.

Allez-vous échanger votre Switch Lite existant contre un nouveau? Faites-le nous savoir ci-dessous.

