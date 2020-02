Le coronavirus a affecté le calendrier de production de Valve Index, moins d’unités mises à disposition

Par Stephany Nunneley,

Valve a déclaré qu’il travaillait toujours pour répondre à la demande pour son casque Index, mais qu’il y aurait «beaucoup moins» d’unités disponibles en raison de la crise des coronavirus.

Selon une déclaration fournie à Upload VR, le coronavirus a affecté le calendrier de production de Indice de soupape. Pour cette raison, il y aura moins d’unités disponibles dans les prochains mois que prévu initialement.

Valve a déclaré que pendant qu’il «travaillait dur pour maximiser la disponibilité», pour garder une trace du stock, vous pouvez visiter la page Steam du casque et cliquer sur «M’avertir».

Half-Life: Alyx a été annoncé en novembre 2019, et après l’annonce, il est estimé que 103000 unités du casque VR ont été vendues. L’unité a fait face à des pénuries mondiales dans les semaines qui ont suivi et jusqu’en 2020.

Half-Life: Alyx est compatible avec d’autres casques VR, donc si vous en avez un autre à votre disposition, vous pouvez toujours l’utiliser jusqu’à ce que plus d’unités d’index soient disponibles.

Le virus a eu un impact sur plus qu’Index, car la production de composants Switch s’est arrêtée en Chine, et c’est la raison pour laquelle The Outer Worlds a été retardé pour Switch.

Le coronavirus a également entraîné l’annulation du Taipei Game Show, la série mondiale PUBG d’avril à Berlin, et a poussé Sony à se retirer de Pax East et de GDC cette année.

