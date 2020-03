Le coronavirus a cassé une partie de la simulation de NBA 2K20

La saison entière de la NBA a été suspendue jusqu’à nouvel ordre, ce qui est si sans précédent que NBA 2K20 ne sait tout simplement pas comment la gérer.

Le jeu a une fonctionnalité appelée Start Today dans son mode MyLeague, qui vous permet de commencer une carrière en fonction du classement actuel et des statistiques de la NBA et de la reprendre à partir de là en utilisant le calendrier réel.

Aujourd’hui, cependant, si vous essayez de le démarrer, le jeu continue d’essayer (et d’échouer) de simuler certains résultats, puis se bloque. D’une part, c’est assez réaliste! De l’autre, le calendrier tel qu’il existait est sûrement toujours là, et c’est peut-être le manque de résultats ou de statistiques des 24 dernières heures de matchs reportés depuis l’annonce qui en est la cause.

Je ne poste pas ceci pour critiquer 2K, car personne n’aurait pu voir ça venir. C’est juste quelque chose à noter en allant de l’avant que, comme les mesures pour contenir ce virus deviennent de plus en plus strictes, nous allons avoir des conséquences plus étranges et imprévues comme celle-ci, que ce soit dans nos vies numériques ou dans les vraies.

.