Le coronavirus a provoqué une augmentation de l’intérêt de Ring Fit Adventure

Alors que l’inquiétude causée par le virus COVID-19 augmente, les gens cherchent des alternatives à leurs activités à l’étranger. L’un des cas les plus populaires ces derniers temps est celui qui utilise Ring Fit Adventure, un jeu pour Nintendo Switch qui combine l’exercice avec une aventure de style RPG, au lieu d’aller dans les gymnases. Cependant, avec le temps qui passe obtenir une copie de ce titre avec ses accessoires est devenu assez compliqué dans diverses régions du monde.

Aux États-Unis, ce jeu est sur le point d’être rare et il est difficile d’en trouver une copie à un prix raisonnable. Des magasins comme Walmart, Target et GameStop ont commencé à souffrir du manque d’unités. D’un autre côté, sur des sites comme eBay et Amazon, Le prix de Ring Fit Adventure varie de 100 $ à près de 500 $, une somme d’argent absurde, d’autant plus que le jeu a un prix officiel de 80 dollars.

En Chine, la situation est encore plus compliquée. Selon Daniel Ahmad, analyste principal au sein de la société d’analystes de l’industrie du jeu Niko Partners, le lancement officiel de Ring Fit Adventure est toujours une réalité. Cela a causé Des tiers vendent sur des sites comme Taobao, qui est une sorte d’eBay en provenance de Chine, des copies pouvant atteindre près de 300 dollars.

«Les revendeurs achètent de grandes quantités de jeux au Japon, en Asie, en Australie et dans le reste du monde, puis les vendent aux consommateurs chinois dans des endroits comme Taobao. Certains des principaux magasins en ligne individuels ont vendu plus de 1 000 unités le mois dernier à Taobao. »

Enfin, au Japon, Ring Fit Adventure est utilisé comme un outil qui a réussi à divertir les enfants à la maison. Cette tendance a fait augmenter les ventes du titre en question, quelque chose que nous avons vu au cours des premiers mois de cette année. Cependant, en raison du coronavirus, la fourniture de consoles Nintendo Switch et de copies Ring Fit Adventure a été affectée, il ne faut donc pas longtemps avant quelque chose de similaire à ce que vivent les États-Unis et la Chine au Japon et dans d’autres régions du monde

Via: filaire

.