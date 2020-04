Le coronavirus affectera-t-il la classification ESRB? L’organisme répond

Le coronavirus (COVID-19) provoque non seulement des revers dans la chaîne de distribution des jeux de fitness, mais les versions numériques sont également en danger. Nous vous avons récemment annoncé que l’organisme de réglementation japonais CERO avait annoncé qu’il suspendrait ses opérations, ce qui pourrait compromettre le lancement de certains jeux à venir. Certains craignent que cela se produise également en Amérique, mais tout semble indiquer que ce ne sera pas le cas.

Étant donné l’incertitude que la situation est également présente en Amérique, IGN a contacté le Entertainment Software Classification Board (ESRB) pour la questionner à cet égard.

Le CERS a pris des mesures préventives

Par ce biais, l’agence a annoncé qu’aucun retard n’est attendu en matière de classement des jeux vidéo. Autrement dit, dans le cas où une entreprise annonce qu’il y en a, cela est dû à des problèmes de distribution et non au travail de l’ESRB, qui est de classer et de placer les étiquettes informatives dans les jeux, à la fois physiquement et numériquement.

Cela ne signifie cependant pas qu’ils ne prennent pas de mesures préventives. Les membres de l’agence travaillent à domicile, mais contrairement à ZERO, ils reçoivent des jeux pour les classer à distance.

«Grâce à un bon accord de planification préalable, depuis le 16 mars, l’ESRB a opéré à distance en raison de l’épidémie de COVID-19. Nous n’avons eu aucun retard dans l’attribution des notes. Nous continuerons à attribuer des classifications à distance jusqu’à ce que cela soit nécessaire », a déclaré un porte-parole de l’agence.

