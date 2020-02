Le coronavirus affectera-t-il les finances de Microsoft? Cela dit que l’entreprise

Le coronavirus est un problème mondial qui affecte plusieurs industries, en particulier la technologie. C’est pourquoi Microsoft, la société responsable des appareils Xbox, Windows et Surface, a envoyé une déclaration expliquant comment cette épidémie affectera leurs finances.

Dans un communiqué, Microsoft a déclaré que dans son dernier rapport financier, ils avaient déclaré qu’ils s’attendaient à ce que leur division Personal Computing génère des revenus compris entre 10,75 $ MMDD et 11,15 $ MMDD au cours du trimestre en cours. Cette énorme différence tenait compte de l’incertitude générée par le coronavirus.

Plus d’un mois après l’épidémie de coronavirus à Wuhan, en Chine, les chaînes de production ont repris le travail, mais pas au rythme attendu. Ce qui précède a amené Microsoft à estimer un impact sur les finances, car ils ne croient pas qu’ils atteignent leurs objectifs pour leur division informatique personnelle.

Comme vous pouvez le voir, la division informatique personnelle est la seule que Microsoft mentionne. En fait, nulle part dans la déclaration, il n’est question de Xbox. Cela indique que la société est convaincue que les finances des autres divisions ne seront pas affectées par le coronavirus.

Il est important de noter que, dans la déclaration, Microsoft a mentionné que sa priorité était la santé et la sécurité des personnes. C’est pourquoi ils travaillent avec les autorités sanitaires pour aider autant que possible.

«Dans des conditions en évolution, Microsoft agira pour protéger la santé de nos employés, consommateurs et partenaires pendant cette période compliquée. Nous continuerons également à travailler en partenariat avec les autorités sanitaires locales et mondiales pour fournir une aide supplémentaire. Nous apprécions profondément l’engagement des personnes et des organisations qui se sont réunies pour répondre à cette urgence sanitaire », a déclaré la société.

