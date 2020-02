Le coronavirus affectera-t-il l’ouverture de Super Nintendo World au Japon?

L’émergence de l’épidémie de coronavirus ou COVID-19 se poursuit dans le monde entier. L’annulation et le retard d’importants événements de l’industrie sont confirmés chaque semaine, de sorte que d’autres projets devraient être menacés.

Disney et Universal ont récemment confirmé qu’ils fermeraient une partie de leurs parcs d’attractions en raison du problème de santé. Plus précisément, Hong Kong Disneyland et Shanghai Disneyland cesseront temporairement de fonctionner.

De même, Universal Studios Japan et Legoland Japan fermeront leurs portes pour empêcher la propagation du virus dans les installations du parc. Les attractions au Japon seront fermées jusqu’au 15 mars au moins. Compte tenu de cela, il y a ceux qui craignent que l’ouverture de Super Nintendo World au Japon soit affectée par le coronavirus.

Le coronavirus met-il en danger Super Nintendo World?

Si vous ne vous en souvenez pas, Super Nintendo World est l’un des prochains grands projets Nintendo. Il s’agit d’une série de parcs à thème qui seront basés dans plusieurs villes du monde.

Le premier sera situé à Osaka, au Japon. L’un des inconvénients actuels de ladite Super Nintendo World est que son ouverture est prévue pour cette année, directement à Universal Studios Japan.

Le plan actuel est d’ouvrir en parallèle des Jeux olympiques de Tokyo 2020, un événement sportif qui pourrait également être à risque pour le coronavirus. Le Super Nintendo World est toujours en construction, donc on ne sait pas si la fermeture d’Universal Studios Japan affectera d’une manière ou d’une autre l’avancement du projet.

Si le coronavirus empêche la construction de continuer, le parc ouvrira probablement plus tard que prévu. Il est important de mentionner que ni Nintendo ni Universal Studios Japan n’ont rien dit à ce sujet, nous devrons donc attendre des informations sur l’impact possible de la propagation du virus sur les plans d’origine.

L’ambitieux projet Super Nintendo World

C’est en 2015 que Nintendo et Universal Studios ont annoncé leur alliance pour la construction de diverses attractions. Tous seront basés sur certaines des franchises les plus importantes de Nintendo, telles que Super Mario Bros. et The Legend of Zelda.

Selon Nintendo, les parcs aideront beaucoup plus de gens à connaître leurs personnages et séries les plus populaires. Comme nous vous l’avons dit, le premier siège social a été confirmé pour le Japon, mais des parcs sont également en construction en Californie et à Orlando, Floride, États-Unis.

De plus, l’arrivée du parc d’attractions à Singapour a été confirmée. Nous avons récemment appris que les attractions seront interactives, afin que les participants puissent utiliser des bracelets spéciaux pour vivre une expérience unique avec leurs personnages préférés.

