Le coronavirus affectera un important tournoi de League of Legends

La saison au cours de laquelle l’événement Esports League of Legends Mid-Season Invitational (MSI) a généralement lieu chaque année. Cependant, Riot Games n’avait pas partagé d’informations sur l’édition 2020. Bien que beaucoup le craignent déjà, le manque de détails est dû aux désagréments liés à la menace posée par le coronavirus.

Cela a été confirmé aujourd’hui par le directeur mondial des esports de Riot Games, John Needham. Selon le directeur, la société a décidé d’ajuster les plans qu’elle avait pour le Mid-Season Invitational 2020. Pour cette raison, Riot Games n’a pas encore partagé les détails de l’événement, tels que les annonces de dates et de lieux. Tout cela a été causé par le risque croissant du coronavirus (COVID-19), car la société ne veut pas mettre en danger la santé de ses joueurs et de ses fans. Il faut savoir que dans ce type d’événement il y a une conglomération impressionnante de personnes, donc ça peut être un lieu qui encourage une possible contagion de grande ampleur.

L’une des principales raisons du changement des plans de Riot Games est l’inclusion de différentes ligues à travers le monde, de sorte que la société s’attend à répondre aux attentes du public et à n’en laisser aucun de côté.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quand nous en saurons plus sur l’événement, mais Riot Games a déclaré qu’il révélerait des informations lorsqu’il serait prêt à être partagé. Nous te tiendrons informé; En attendant, nous vous laissons le message publié par le développeur de League of Legends.

C’est certainement une mauvaise nouvelle pour la scène compétitive de League of Legends, mais il est préférable de prendre ce type de mesures de précaution afin de ne pas aggraver les dommages causés par le virus et l’empêcher de se propager.

Depuis que nous avons parlé du coronavirus, nous vous disons que ces derniers jours, il a donné beaucoup à dire car il a annulé de nombreux plans d’entreprise, en particulier ceux prévus pour des événements tels que GDC 2020 et PAX East 2020. Des développeurs tels que Capcom, Square Enix et PlayStation ont modifié leurs plans pour ces célébrations, voire les ont annulés. Vous pouvez suivre le coronavirus et ses effets sur l’industrie si vous visitez cette page.

