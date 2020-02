Le coronavirus amène Capcom à inverser ses plans pour PAX East 2020

Dans quelques jours, la nouvelle édition de PAX East 2020 se tiendra à Boston, Massachusetts. Quelque chose qui a attiré l’attention de cet événement est que de plus en plus d’entreprises annoncent l’annulation de la ville américaine par crainte du coronavirus. Capcom a récemment rejoint la longue liste des entreprises qui ont modifié leurs plans.

Par un message sur Twitter, la division américaine de Capcom a annoncé que sa participation à PAX East 2020 ne se déroulera pas comme prévu. Au cas où vous ne le sauriez pas, cet événement servirait à célébrer le Monster Hunter Festa Boston 2020, auquel assisteraient les membres de l’équipe de franchise créative et dans lequel il y aurait une séance de signature d’autographes avec les fans, quelque chose de similaire à ce que Square ferait. Rejoignez l’équipe de développeurs de Final Fantasy XIV.

Malheureusement (et comme ce qui s’est passé avec Square Enix), Capcom a décidé d’annuler la visite de ses développeurs à Boston, il n’y aura donc pas de séance d’autographes. La société n’indique pas la cause, mais il est facile de supposer qu’elle était due à des inquiétudes concernant les épidémies de coronavirus, qui deviennent une menace croissante.

Cependant, cela ne signifie pas que l’entreprise ne participera pas à l’événement. Il y aura toujours des célébrations à l’occasion du Monster Hunter Festa Boston 2020, et même des nouvelles de la série seront partagées, mais à la seule différence que les développeurs ne seront pas là pour partager avec les fans.

Une mise à jour sur MH Festa: Boston 2020:

Malheureusement, nos invités de l’équipe de développement MH ne pourront plus assister à l’événement. Nous n’aurons plus de séance d’autographes, mais nous prévoyons toujours de partager les nouvelles #Iceborne.

Nos sincères excuses pour la gêne occasionnée! pic.twitter.com/DVpQugYieS

– Capcom USA (@CapcomUSA_) 20 février 2020

Et vous, que pensez-vous de cette situation? Prendriez-vous les mêmes décisions pour éviter la contagion? Dites-le nous dans les commentaires.

Malgré le danger que de nombreux développeurs pensent que cet événement pourrait représenter, ce n’est pas la même chose que le maire de Boston, qui a invité Sony à reconsidérer sa décision et l’a trouvée dans l’information, pas dans la peur. Cependant, il y a encore beaucoup d’autres sociétés, telles que Nintendo et Marvel qui seront présentes et il y aura même des publicités, donc ici dans LEVEL UP, nous aurons une couverture de l’événement, nous vous invitons donc à en être conscients.

D’autre part, vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au coronavirus et à son impact sur l’industrie du jeu vidéo si vous consultez cette page.

