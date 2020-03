Le coronavirus aura-t-il un impact sur le Comic-Con 2020 de San Diego? Voici ce que disent leurs organisateurs

COVID-19, une maladie également connue sous le nom de coronavirus, continue d’affecter l’industrie du divertissement et beaucoup se demandent combien cela pourrait affecter plus tard. C’est pourquoi beaucoup se sont demandé si le Comic-Con 2020 de San Diego pourrait être annulé. Ses organisateurs en ont déjà parlé.

Dans une déclaration envoyée à Comicbook.com, les organisateurs du San Diego Comic-Conm ont révélé qu’ils n’avaient pris aucune décision concernant l’épidémie de coronavirus. Cela signifie que, jusqu’à présent, la convention comique se déroulera comme prévu.

Bien sûr, il est important de garder à l’esprit que les organisateurs continueront de suivre la situation. Donc, vos plans devraient changer bientôt. Nous serons en attente et vous informerons lorsque nous en saurons plus à ce sujet.

Il reste encore plusieurs mois pour SDCC 2020

Il convient de noter que San Diego Comic-Con 2020 devrait commencer le mercredi 22 juillet 2020. Cela signifie qu’il faut un peu moins de 5 mois pour que l’événement comique ait lieu.

C’est pourquoi la position des organisateurs ne devrait surprendre personne. Après tout, la situation de COVID-19 change de jour en jour et on pense que le virus pourrait cesser d’être un si gros problème une fois les mois les plus chauds de l’année arrivés.

Au cas où vous l’auriez manqué: votre PC peut vous aider dans la lutte contre les coronavirus

Cela dit, la réalité est qu’il n’y a toujours pas suffisamment de preuves pour tenir ce qui précède pour acquis. C’est pourquoi les décisions ne sont pas encore prises comme possibilité d’annuler le Comic-Con 2020 de San Diego.

Plusieurs événements ont déjà été annulés par le coronavirus

Il convient de mentionner que certains événements ont déjà été annulés en raison du coronavirus. L’un d’eux est SXSW 2020, un événement important à Austin, au Texas, qui allait avoir des nouvelles de Sonic the Hedgehog.

Ce n’est pas tout, car au cours de la semaine, il a également été annoncé que Minecraft Live, un événement important en classe Minecraft, avait été reporté Curieusement, c’était une célébration prévue pour septembre; Cependant, Mojang a préféré ne pas poursuivre ses plans sans avoir quelque chose de certain.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées au coronavirus.

.