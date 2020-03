Le coronavirus empêche Nvidia de révéler des surprises

À ce stade, il n’est pas étrange que l’urgence du coronavirus annule toutes sortes d’événements qui se trouvent sur son chemin et l’industrie du jeu vidéo a subi l’impact à cet égard. Malheureusement, la scène des jeux sur PC souffrira également un peu en termes de révélations, au moins pour les fans de Nvidia, car la société a reporté ses plans autour de nouvelles annonces.

Nvidia a indiqué dans un communiqué qu’il retarderait la révélation de “grandes et excitantes annonces” sur son matériel de jeu, en particulier tout ce qui a à voir avec Ampere, la nouvelle gamme de GPU et qui portera le drapeau de la nouvelle génération de GeForce. Selon les informations, Nvidia a pris cette décision afin que ses travailleurs, l’industrie à laquelle ils appartiennent et les médias spécialisés puissent se concentrer sur leurs soins de santé.

Évidemment, cela signifie que la Conférence sur la technologie GPU Nvidia, un événement annuel où elle présente ses avancées et ses nouveaux projets, subira des changements et bien qu’elle ne soit pas annulée, elle se passera du modèle en face à face, donc une session sera programmée en streaming.

Enfin, Nvidia a annoncé, sans révéler de date, qu’à l’heure actuelle toutes ses annonces seront numériques et a demandé aux fans d’être vigilants pour la révélation des dates et des heures.

Restez ici à LEVEL UP.

Source

.