Le coronavirus entraînera une pénurie de commutateurs en Amérique et en Europe

Il semble que le PS5 et le nouveau Xbox ils ne seront pas les seules consoles touchées par le coronavirus, comme un nouveau rapport suggère que Amérique et Europe souffrir d’une pénurie de Nintendo Switch À cause de cette épidémie. Le mois dernier, le Gros n a admis que le coronavirus avait eu un fort impact sur la production de Commutateur dans Japon, mais peu de temps après, il a affirmé que cela n’aurait aucun impact sur Ouest… qui s’est avéré ne pas être aussi vrai.

D’accord avec Bloomberg, Nintendo Il a du mal à satisfaire la demande qui existe pour sa console hybride sur le marché occidental. Il parait, La Chine ne fournit pas suffisamment de composants pour Vietnam, une usine principalement utilisée pour fabriquer des consoles États Unis.

Le coronavirus a également provoqué le port prévu de Les mondes extérieurs pour Nintendo Switch Il sera retardé indéfiniment, mais nous espérons que cette situation pourra être réglée sous peu.

Source: Bloomberg

.