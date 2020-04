Le Coronavirus fait augmenter le prix de Wii Sports

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

04/06/2020 19:15 pm

Wii Sports, qui, jadis, faisait jouer le tennis, le golf et plus encore dans le confort de sa maison, a connu une augmentation de prix considérable depuis février. PriceCharting, portail dédié au suivi des prix des jeux sur des sites comme eBay, Amazon et GameStop, montre que sa valeur a augmenté tant dans les copies individuelles que dans celles qui incluent le package complet.

Bien qu’il ne puisse pas être démontré exactement, il est logique que l’augmentation des prix soit due au fait que de plus en plus de personnes sont obligées de rester chez elles pour empêcher la propagation du coronavirus. Alors que les gens cherchent des moyens de rester en forme à l’intérieur de leurs maisons, Wii Sports Il est redevenu une alternative très populaire.

Bien sûr, nous avons vu une histoire similaire avec la récente Ring Fit Adventure dans Nintendo Switch. The Big N Il a du mal à répondre à la demande pour le produit depuis son lancement, et la situation ne fait qu’empirer en raison de l’épidémie de coronavirus.

Source: PriceCharting

La conception originale de la Xbox One a été réalisée à la hâte, admet Phil Spencer

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













.