Le coronavirus n’aura pas d’impact sur les ventes de commutateurs en Amérique du Nord et en Europe

Photo: Nintendo

Hier, Nintendo a annoncé que la production et l’expédition de Switch au Japon en provenance de Chine seraient affectées par le coronavirus. Nintendo a publié une déclaration à Kotaku disant que les ventes et les livraisons de Switch pour l’Amérique du Nord et l’Europe.

Comme Kotaku l’a également signalé précédemment, les précommandes pour le commutateur de passage d’animaux ont été transférées du 8 février au TBA au Japon.

Pourtant, l’offre de Switch pour l’Amérique du Nord et l’Europe continuera sans relâche. Un porte-parole de Nintendo of America a fait la déclaration suivante à Kotaku:

Nous pouvons confirmer que la fabrication de certains produits Nintendo pour le marché japonais a été retardée en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV. Nintendo n’anticipe pas d’impact significatif sur notre chaîne d’approvisionnement mondiale plus large pour les systèmes et les accessoires pour le moment, et les ventes de produits en Amérique du Nord et en Europe, y compris les précommandes, ne sont pas affectées. Nous souhaitons exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par le coronavirus en cette période difficile.

Le bundle Animal Crossing Switch sera mis en vente le 13 mars pour 299 $.

.