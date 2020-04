Le coronavirus pourrait mettre fin à la séquence de publication de Hamster

Des problèmes d’isolement continuent de se poser pour arrêter la propagation du coronavirus (COVID-19). L’un des plus récents à concerner les jeux vidéo est la suspension des opérations par l’agence de notation japonaise CERO, menaçant les prochaines versions qui n’ont pas encore été notées. Hamster Corporation pourrait être l’un des principaux concernés et même sa séquence hebdomadaire de publication serait menacée depuis pratiquement le lancement du Switch.

Selon les informations de l’utilisateur de Twitter Naetoru60 (via Siliconera), Hamster Corporation a parlé de la décision de ZERO de suspendre la délivrance des notations. Selon le développeur et distributeur, elle a mentionné qu’il y avait probablement des changements dans le calendrier de développement et que même certains jeux qui n’avaient pas été annoncés débuteraient plus tôt que prévu.

Au cas où vous l’auriez manqué: le coronavirus n’affectera pas la classification en Amérique.

Dans les «changements dans le calendrier de développement», il pourrait y avoir des modifications dans les dates de lancement de leurs jeux, car, en l’absence d’un émetteur de rang, la société qui est chargée d’apporter des jeux rétro classiques à la Nintendo Switch pourrait épuiser leurs titres en réserve et arrêter temporairement de publier jusqu’à ce que la situation redevienne normale.

Le coronavirus met en péril le record de Hamster Corporation

Nous vous informons que Hamster Corporation est un développeur et distributeur qui se caractérise par l’introduction de titres rétro sur Nintendo Switch via la ligne Arcade Archives et chaque semaine depuis pratiquement les débuts de la console Nintendo actuelle. En fait, en septembre 2019, la société a reçu le certificat Guinness World Records pour avoir détenu le record du monde du studio pour la plupart des lancements hebdomadaires consécutifs sur le Nintendo eShop, avec 131 semaines consécutives.

30 semaines se sont écoulées depuis lors, donc le record est actuellement à 161 semaines de sorties consécutives. Ainsi, en cas de suspension de la publication pendant 1 semaine, il suffirait de rompre cette séquence de plus de 3 ans.

Au cas où vous ne l’auriez pas vérifié, dans la ligne Arcade Archives, il y a des jeux classiques comme Ice Climbers, Pooyan, Front Line, Donkey Kong Jr., Road Fighter et une large sélection de jeux rétro qui ont une valeur individuelle d’environ 7,99 $ USD. Donc, si vous êtes un utilisateur de Nintendo Switch et que vous êtes fan de ces titres, nous vous invitons à consulter le catalogue.

Que pensez-vous de cette nouvelle? Pensez-vous que le coronavirus rompra la séquence de Hamster Corporation? Dites-le nous dans les commentaires.

Les effets provoqués dans l’industrie du jeu vidéo au Japon sont multiples. Parmi les plus notoires figurent l’incohérence dans la distribution du Nintendo Switch et la pénurie de Ring Fit Adventure. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées aux répercussions de la pandémie dans les jeux vidéo en consultant cette page.

