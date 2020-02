Le coronavirus pourrait provoquer des ruptures de stock de Switch en avril aux États-Unis et en Europe – rapport

Par Sherif Saed,

Lundi 17 février 2020 12:15 GMT

Nintendo pourrait ne pas être en mesure de réapprovisionner les consoles Switch sur deux de ses plus grands marchés en avril.

L’épidémie de coronavirus a causé des retards dans la fabrication en Chine, et Nintendo est sur le point de le ressentir Commutateur Stock.

Bien que la principale opération d’assemblage de Nintendo ait été récemment transférée au Vietnam, certains composants continuent d’être fabriqués en Chine.

Cet approvisionnement a subi un coup à la suite du coronavirus, ceux qui connaissent la chaîne d’approvisionnement ont déclaré à Bloomberg qu’ils s’attendaient à ce que le stock de Switch souffre en Amérique du Nord et en Europe quelque temps après la sortie d’Animal Crossing: New Horizons fin mars / début avril.

Nintendo fait déjà face à des pénuries de titres Switch au Japon, mais la société a déclaré à Bloomberg qu’elle ne pensait pas que la même chose se produirait aux États-Unis en avril.

«Nous ne voyons actuellement aucun impact majeur sur l’expédition aux États-Unis, mais nous resterons vigilants et prendrons des mesures si nécessaire. Il est possible que l’approvisionnement soit affecté par le virus s’il se répand et se prolonge. “

Les fournisseurs chinois ont déclaré qu’il faudra “au moins quelques semaines de plus” avant que la production ne reprenne sa pleine capacité, car ils ne veulent pas risquer d’infecter leur main-d’œuvre.

En supposant que cela se produise, cela peut être la chose à arrêter l’élan imparable du commutateur. La console hybride de Nintendo continue d’être la seule plate-forme à connaître une croissance tandis que les ventes sur PS4 et Xbox One diminuent.

