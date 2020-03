Le coronavirus pousse le service Relationship_Advice de Reddit à un point de rupture

“Quelqu’un d’autre a traversé la pandémie?” lit une ligne d’objet. “Ma [23F] partenaire [24M] ne prend pas la quarantaine au sérieux et continue de faire des voyages inutiles pour voir sa famille », lit un autre.

Le subreddit relation_avis de Reddit a toujours été un mélange de banal – les femmes s’inquiètent des habitudes de visionnage de porno de leur petit ami, sollicitant le public sur la question de savoir si les partenaires devraient se connaître les codes d’accès iPhone de l’autre – et absolument inoubliable – que le frère et la sœur baisaient définitivement, n’est-ce pas? ? Mais covid-19 a introduit une nouvelle dimension au sous-crédit comptant 2,8 millions d’abonnés, augmentant les enjeux pour la querelle de chaque amoureux. Les mandats de distanciation sociale ont accordé une importance supplémentaire à la personne avec laquelle on est isolé – par choix ou autrement – et confinés à la maison, il y a des pouvoirs limités pour juger tout conflit. Ainsi, les gens placent leurs paris sur les utilisateurs de Reddit pour fournir des réponses à leurs problèmes relationnels que le CDC et l’OMS ne font tout simplement pas.

“Nous avons vu un nombre impressionnant de messages décrivant des scénarios où la distanciation sociale a été délibérément ignorée alors qu’elle vivait dans des pays ou des juridictions où elle est encouragée ou appliquée”, a expliqué Bryant Zadegan, l’un des modérateurs de relation_advice, dans un e-mail. (Il a précisé que ses réponses s’appliquent également à d’autres modérateurs principaux.) «Le résultat est deux groupes polarisés: l’un fortement affecté par le stress de l’isolement, l’autre sans se soucier au monde des risques de COVID-19.»

Les modérateurs et les contributeurs deviennent le thérapeute des gens quand ils pourraient probablement utiliser leur propre CCM mentale.

Ces groupes – l’un utilisant de manière obsessionnelle l’autocollant Stay Home sur Instagram, l’autre fonctionnant toujours normalement – ont forcé les modérateurs du subreddit à surveiller un forum de plus en plus chaotique pendant une période uniquement chaotique. Ajoutez le stress supplémentaire des affiches alléguant des abus, à un moment où il est particulièrement difficile de sortir d’une relation amoureuse, et vous avez un flux constant de contenu préoccupant. Quiconque espère fouiner relation_advice et trouver des histoires d’horreur drôles de personnes prises au piège avec leurs partenaires qui ne peuvent jamais trouver le ketchup constatera que le contenu léger est mélangé d’anecdote après anecdote de personnes dans des situations désespérées que covid-19 n’a fait que rendre plus sombres. Les modérateurs et les contributeurs deviennent le thérapeute des gens quand ils pourraient probablement utiliser leur propre CCM mentale.

Reddit a la réputation d’être un cloaque Internet, où certains des pires hommes de la planète shitpost comme s’ils soutenaient seuls la force vitale d’Internet, mais il existe de nombreux sous-mariages où la sincérité a généralement tendance à l’emporter sur le drame. Relationship_advice est l’un de ces espaces, et peut-être encore plus que Covid-19 continue de générer du chaos. La plupart des conseils sur les relations ont été distribués comme ils l’ont toujours fait, avec juste une dose supplémentaire de sécurité publique: continuez à vous isoler, soyez pratique et rompez déjà avec ce connard.

Il est difficile de confirmer la véracité d’un article de relation_advice. Certains sonnent juste comme s’ils avaient été conçus pour attirer l’indignation des soi-disant SJW qu’ils apparaissent comme faux, tandis que d’autres sont si horribles que vous espérez qu’ils sont faux pour le bien de tous (bien que je veuille vraiment croire celui de la personne qui, en quarantaine, a découvert que son colocataire met des jouets sexuels au lave-vaisselle). Mais même s’il est possible que certains des articles relatifs à la relation_conseils liés à covid-19 qui sont restés avec moi soient fabriqués, je suis porté à croire; s’il y a quelque chose qui fera que les gens à travers le monde réalisent à quel point leurs partenaires sont insupportables, c’est une pandémie qui les force à partager l’espace et à rationner les ressources avec eux.

Par exemple, il y a ce scénario (soulignement le mien):

Nous sommes en quarantaine depuis des jours et j’en ai marre de son désordre, je ne peux pas y faire face. Des chaussettes et des sous-vêtements partout, des cheveux sur le sol et le lavabo de la salle de bain, il a littéralement chié sur le siège des toilettes hier et ne l’a pas nettoyé et a eu l’audace de dire que ce n’était pas lui, il s’est masturbé sous la douche et a laissé ses preuves sur la paroi de la douche. Je suis vraiment si peu attiré par lui et je ne sais pas quoi faire. Dois-je faire une liste de contrôle pour lui afin qu’il n’oublie pas? Qu’est-ce que je suis censé faire? J’ai commencé à utiliser la salle de bain des invités et je suis à l’aise en sachant qu’elle est propre et que tout désordre m’appartient.

Dans le subreddit, plusieurs femmes se plaignent du manque de considération comportement des hommes auxquels ils sont romantiquement attachés dans cette pandémie. Une femme a déploré le fait que son partenaire ait ignoré les suggestions de distanciation sociale et s’est plainte qu’il allait faire des tours de barre, réservant un vol aller-retour à bas prix et ignorant ses précautions car il pensait que covid-19 était sur-typé. En tant qu’employée de l’hôpital, l’affiche était consciente que le problème était grave, et une fois qu’elle a menacé de cesser de le voir s’il continuait à ignorer la distanciation sociale, il s’est excusé et a compris. Ou alors, elle a pensé:

Il rend toujours visite à sa famille. Ils avaient un cousin réuni aujourd’hui et il est allé faire du shopping avec son père. Il a traîné avec son frère l’autre jour. Sa famille est assez grande, donc il interagit avec beaucoup de gens.

Ce qui est pire, c’est que j’étais assez stupide pour le voir la semaine dernière. Il m’a dit qu’il le prenait au sérieux et ne quittait la maison que pour l’épicerie ou pour me voir. C’était un mensonge.

Et maintenant je suis malade et il a potentiellement propagé COVID-19 aux membres de sa famille, y compris son père aîné.

Les réponses ont été douces, mais fermes: ce mec est nul. “Une rupture pendant la mise en quarantaine semble misérable, mais il en va de même du ressentiment envers quelqu’un pour le reste de ma relation”, a répondu une femme. “Bonne chance soeur.”

“Honnêtement, beaucoup de relations ne survivront pas à Covid-19”, a déclaré un autre. «Vous voyez que votre partenaire est égoïste en plus d’être téméraire. Il vous a également mis en danger en vous mentant. Cela vous fait vous demander, sont ces qualités que je veux chez un partenaire? “

Les commentaires ont aidé l’affiche originale à prendre sa décision. Dans un montage, elle a ajouté: «J’ai décidé que je ne le voyais plus à 100% maintenant dans cette situation. Nous débattions ensemble de la mise en quarantaine, mais c’est complètement hors de propos. »

Dans un autre article, une affiche indique que sa petite amie menace de rompre avec lui parce qu’il est en quarantaine et ne la verra pas. Il insiste sur le fait qu’il essaie simplement de suivre les directives et de rester en sécurité à son retour chez lui après avoir étudié à l’étranger au cours des derniers mois. “Je ne suis même pas sûr de pouvoir la voir après la fin de ma période de quarantaine, étant donné que l’état dans lequel nous vivons est mis sous verrouillage”, a déclaré l’affiche.

Les répondants ont convenu que cette fille était une mauvaise nouvelle.

“Si elle ne comprend pas pourquoi vous ne pouvez pas la voir, je ne lui accorderais pas une minute de plus”, a déclaré un utilisateur. “Il y a beaucoup de drapeaux rouges ici”, a déclaré un autre, se lançant dans chacun d’eux. “Ce sont des moments très étranges, mais faites ce qu’il faut, respectez vos avis locaux concernant les voyages / la quarantaine et envoyez-lui peut-être un tas de liens sur l’asymptomatique infectant les personnes vulnérables”, a suggéré un autre. “C’est le moment de mettre notre merde en pause et de penser au plus grand bien.”

C’est le moment de mettre notre merde en pause et de penser au plus grand bien.

D’autres essaient vraiment de tirer le meilleur parti du verrouillage, comme le jeune de 18 ans qui voulait savoir s’il devait toujours tirer avec une femme avec qui il flirtait avant le verrouillage. Il y avait une femme qui a demandé à relation_advice ce qu’elle devrait faire à propos de son «FWB» l’invitant à emménager avec lui et son fils pour le verrouillage. “Ma question est de savoir comment je ne fais pas ça”, a-t-elle écrit. “Nous sommes tous les deux d’accord pour dire que nous allons nous détester ou tomber amoureux l’un de l’autre et je préférerais que ce soit le deuxième. Des conseils? ” Pendant ce temps, un homme amoureux a le béguin pour sa colocataire et se demande s’il devrait lui faire savoir comment il se sent pendant qu’il est en détention, même si elle a un petit ami (le consensus général sur celui-ci: absolument pas).

Je n’ai vu qu’une seule question relationnelle qui n’était pas criblée d’angoisse ou de rancune non récompensée: un homme sollicitant des suggestions sur la meilleure façon de célébrer l’anniversaire de sa femme («Cuisinez pour elle, faites-en une journée de spa à la maison, verre de vin », a répondu quelqu’un.« Masque facial, etc. si vous savez comment peindre ses ongles »).

Le subreddit relation_advice a toujours offert un véritable échantillon de l’humanité avec des conseils, et il est susceptible de fournir davantage de millions de personnes forcées de rester à l’intérieur. Mais les modérateurs sont prêts à ce que la communauté devienne de plus en plus sinistre alors que la pandémie de Covid-19 se poursuit. Les appels vers les lignes d’assistance nationales sont en hausse dans tout le pays, et Zadegan a déclaré qu’il avait également remarqué une augmentation des publications liées aux abus sur relation_advice.

J’ai envoyé un e-mail à Alice M (un pseudonyme), conseillère professionnelle en crise et contributrice de relation_advice, à propos de ce phénomène. Sa réponse a été franche. “Je m’attends pleinement à ce que dans les semaines à venir, ce sous-marin verra une augmentation des publications sur la violence domestique”, a écrit Alice.

Mercredi, Alice a publié un article dans relation_advice qui fournit des ressources sur la violence domestique au milieu de la pandémie. Il est actuellement épinglé sur la page de destination de relation_advice, juste en dessous des règles de gestion interne.

Bien avant Covid-19, des affiches sont régulièrement venues à subreddit relation_advice pour chercher des réponses sur la violence domestique et sexuelle. Alice serait alertée une ou deux fois par jour par d’autres utilisateurs de Reddit la dirigeant vers ces messages, où elle offrirait ses conseils à quiconque en aurait besoin. Bien qu’elle n’ait pas remarqué une légère augmentation dans ces alertes, elle a remarqué une augmentation du nombre de personnes mentionnant covid-19 dans des messages relayant des comptes rendus de violences domestiques et sexuelles.

“Il y avait récemment un poste dans le sous-marin dans lequel une jeune femme a été étranglée et a subi une blessure que de nombreuses affiches pensaient être une indication d’une fracture du crâne”, a écrit Alice. «Lorsqu’elle a appelé une clinique pour décrire sa situation, on lui a dit que les urgences n’étaient pas un endroit sûr pour elle en raison du virus.»

Alice a poursuivi: «Je vois des affiches me demander quelles options elles ont pour« gérer la colère d’un partenaire »tout en restant à la maison avec eux. Il y a plusieurs jours, une autre affiche a mentionné que son partenaire l’avait agressé et qu’il envisageait de déposer une ordonnance de non-communication contre elle, mais craignait qu’elle n’ait nulle part où aller et qu’elle puisse être sans-abri pendant la pandémie si elle était expulsée. »

Et pour les modérateurs – qui chevauchent un espace déroutant entre l’employé de Reddit et le bénévole – le bombardement de sujets abusifs est lourd. Les modérateurs peuvent agir plus comme des arbitres que des thérapeutes, mais le contenu qu’ils rencontrent quotidiennement devient de plus en plus éprouvant. “Avec la grande quantité d’histoires d’abus que nous lisons, cela a un impact psychologique, et j’ai vu des mods après mods s’éteindre sur le subreddit, moi y compris”, a écrit Zadegan. “Ma crainte est que nous pourrions voir une légère augmentation de l’épuisement professionnel et du bilan psychologique alors que les gens se retrouvent n’ayant nulle part où se tourner pour sauver des communautés telles que Reddit.”

Reddit fournit des ressources aux modérateurs qui traitent de la gestion des crises, mais les ressources ne sont pas beaucoup plus qu’une brève liste de conseils sur la communication avec les autres mods et la révision des règles de la communauté. À une époque où tout le monde manque de ressources et surchargé d’anxiété, les modérateurs bénéficieraient davantage de la thérapie que des suggestions sur la meilleure façon d’utiliser les messages collants. Les trolls sont une chose, garder un œil sur poste après poste par des personnes désespérées qui sont pris au piège avec leurs partenaires sexuellement agressifs ou physiquement violents pendant une pandémie mortelle en est une autre.

Ma crainte est que nous pourrions voir une légère augmentation dans cet épuisement professionnel alors que les gens se retrouvent n’ayant nulle part où aller, sauf pour Reddit.

«Ma principale préoccupation est que nous ne savons pas combien de temps durera cette pandémie», a avoué Alice. “De nombreuses affiches disent des choses comme” J’ai juste besoin de gérer leur colère jusqu’à ce que tout cela soit terminé “, mais nous pourrions envisager quelque chose qui dure des mois, voire un an.” Alice a expliqué que ces affiches sont également piégées dans l’idée fausse que la violence domestique et les abus sont une question de colère alors qu’il s’agit en fait de pouvoir et de contrôle. «Si un membre de la famille ou un partenaire violent se sent impuissant pendant cette crise, je m’inquiète de ce qu’ils pourraient faire pour reprendre le contrôle», a déclaré Alice.

Il est encore tôt, les pays, les États et les villes varient énormément sur la façon de lutter contre Covid-19 et de déterminer le type de restrictions, le cas échéant, à imposer. De même, le comportement individuel varie encore énormément: il y a des célibataires qui recherchent cette personne spéciale sur une application de rencontres qu’ils seront prêts à risquer littéralement tout pour aller baiser. Il y a des couples dans la lune de miel de leur distanciation sociale – faire du pain au levain ensemble, avoir des soirées Zoom avec leurs amis – et ceux qui sont sur le point de rompre si covid-19 découvre une laideur dans leur relation comme si elle avait déniché la laideur dans à peu près tout le reste. Peut-être que la sagesse des amis et de la famille ou d’un thérapeute inabordable ne suffira pas, et ils se tourneront plutôt vers divers étrangers pour obtenir des réponses à leurs problèmes relationnels. Tout le monde fait en sorte que cela fonctionne le mieux possible, et avec le manque d’aide professionnelle à la disposition de la plupart des gens, qui peut blâmer ceux qui recherchent un coup de main sur l’un des sites Web les plus populaires au monde?

Mais après avoir parlé à Zadegan et Alice, il est évident que les personnes qui gardent relation_advice à flot – les mods non rémunérés et ses utilisateurs réguliers – sont assis sur un baril de poudre, celui que covid-19 est prêt à enflammer. Ce ne sont pas des thérapeutes, ce ne sont pas des robots. Ce sont des gens qui prennent du temps de leur journée pour aider les autres, et ils découvrent à quel point leurs propres frontières peuvent être fragiles à mesure que cette pandémie se déroule.

