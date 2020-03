Le coronavirus provoque un trafic important dans les services de jeux vidéo en ligne en Italie

Nous sommes tous déjà conscients du chaos provoqué par l’épidémie de coronavirus, E3 Il s’agit du plus important événement de jeu vidéo le plus récent à avoir été annulé, mais la contagion provoque des situations uniques, selon votre emplacement.

Italie C’est l’un des pays qui a décidé de fermer ses écoles afin d’empêcher une nouvelle propagation du virus. Alors que les enfants restent à la maison, le trafic Internet a soudainement explosé et les services de jeux vidéo en ligne semblent être le principal contributeur.

Un rapport de Bloomberg indique que Telecom Italia, l’une des principales sociétés de télécommunications du pays, a connu une augmentation du trafic Internet de plus des deux tiers au cours des dernières semaines. Des jeux comme Fortnite et Call of Duty Ils ont été mentionnés dans le rapport, car plus de joueurs consomment plus d’Internet sur eux que les adultes dans les programmes d’affaires et les conférences virtuelles. Luigi Gubitosi, PDG de Telecom Italia, a déclaré ce qui suit:

“Nous signalons une augmentation de plus de 70% du trafic Internet sur notre réseau, avec une grande contribution des jeux en ligne tels que Fortnite.”

Soi-disant, le trafic de ces jeux pourrait augmenter encore plus dans les jours où une mise à jour doit être téléchargée, car des centaines de milliers d’utilisateurs devront télécharger le dernier contenu en même temps.

Source: Bloomberg

.