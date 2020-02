Le coronavirus retarde la sortie de Sonic The Movie en Chine

Au milieu de la situation que traverse le monde avec l’épidémie de coronavirus, qui dans d’autres pays sont des suggestions, en Chine, ce sont des mesures obligatoires et il est connu que le gouvernement de ce pays a limité les événements et les espaces dans lesquels de nombreuses personnes peuvent se rassembler. . Malheureusement pour ceux qui attendaient la sortie de Sonic The Movie, la commande persiste et cela signifie qu’elle a subi un retard.

Selon une déclaration de Paramount publiée dans The Hollywood Reporter, la première de Sonic The Movie a été reportée en Chine en raison de la crise que traverse le pays dans l’épidémie de coronavirus. En ce sens, la société de production a déclaré qu’il n’y avait pas de conditions pour que la première ait lieu et cela les a amenés à tout replanifier: “Nous annoncerons la nouvelle date de sortie plus tard. Sonic ne fera que ralentir temporairement son rythme, et nous espérons le prendre à le grand écran en Chine une fois qu’il est approprié de le faire. “

Malgré la décision prise sur le marché le plus important du monde, Sonic The Film a été un blockbuster et depuis sa première, il est devenu le film le plus important, en termes commerciaux, de février. L’accueil de cette adaptation de jeu vidéo de l’icône SEGA a été si bon que le scénariste du détective Pikachu a félicité l’équipe et les acteurs impliqués et a même reconnu que la proposition était meilleure que celle du personnage Pokémon.

