Le correctif reforgé met à jour les ressources visuelles, ajoute des dispositions de raccourci clavier traditionnelles, plus

Warcraft 3: Reforged est sorti, tout comme un patch.

Blizzard a publié un patch pour Warcraft 3: reforgé qui, entre autres, met à jour tous les personnages de la campagne et les éléments visuels.

Vous pouvez également basculer entre le mode classique et le mode reforgé pour les graphiques, il ajoute également une «grille» ou des dispositions de raccourcis traditionnels et plus encore.

Pendant que vous examinez les notes de mise à jour, vous devriez également jeter un œil aux problèmes connus actuels et aux divers rapports de bogues.

Si vous n’avez jamais plongé vos orteils dans l’original ou si vous souhaitez savoir comment la version mise à jour tient, voici notre examen en cours. Vous devriez également avoir parcouru certains des tricheurs en ligne pour vous aider à avancer plus rapidement. Et si vous avez besoin de conseils, nous en avons également.

Notes de mise à jour de Warcraft 3: Reforged – Version 1.32

Mises à jour

Battle .net

Installez, mettez à jour et lancez Warcraft III à partir de l’application Blizzard Battle .net.

Comprend les groupes et le chat intégrés.

Campagnes

Restauration de trois missions de prologue de la démo originale de Warcraft III: Riders on the Storm, The Fires Down Below et Countdown to Extinction.

Terrain mis à jour, difficulté de mission et sauvegardes automatiques ajoutées pour toutes les missions.

Mise à jour de l’art et de la disposition des principales villes de trois des villes emblématiques de Warcraft: Dalaran, Silvermoon et Stratholme.

Mise à jour de tous les personnages de campagne et éléments visuels.

Les collections

Équipez des skins de héros, choisissez votre portrait préféré et parcourez des récompenses de campagne et de matchmaking à débloquer.

Les langues

Prise en charge locale ajoutée pour l’espagnol (Amérique latine) et le portugais (Brésil).

Prise en charge locale mise à jour pour le chinois (simplifié), chinois (traditionnel), français, allemand, italien, coréen, polonais, russe, espagnol (Espagne).

Menus et options

Ajout de la disposition «Grille» ou des raccourcis clavier traditionnels.

Nouveaux paramètres de gameplay pour les barres de santé de l’unité, les couleurs de l’équipe, les barres d’état des héros et l’affichage du temps de recharge.

Lien de compte classique pour conserver vos gains historiques.

Les anciens comptes expireront dans 90 jours, alors liez-les dès que possible.

Basculez entre le mode classique et le mode reforgé pour les graphiques et le contenu de la campagne.

Versus – Matchmaking compétitif

File d’attente pour un combat en tête-à-tête avec le nouveau système de jumelage pour la mêlée «Free For All» 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 ou 4 personnes.

Créez votre groupe et joignez-vous à 2v2, 3v3 ou 4v4 ​​ensemble

