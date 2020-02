Le cosplay mandalorien bat la merde contre certains cascadeurs

Dans cette courte vidéo Legend of Micah, quatre cascadeurs professionnels décident de se déguiser comme s’ils étaient dans The Mandalorian et se rendent absolument en ville les uns sur les autres.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques crédits! Ben Aycrigg est Mando, tandis que les chasseurs de primes sont Billy Matt Thompson, Pat Chu et Jorge Longoria. Les blasters et l’armure ont été fabriqués par Wulfgar Weapons, tandis que Baby Yoda a été fabriqué à la main par Ellie Diaz.

Et maintenant: allons-y.

.