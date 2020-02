Le crayon pyramidal et d’autres indices suggèrent un retour à P.T. matériel – HITC

Konami

Un crayon pyramidal et d’autres indices dans un tweet de productions de Kojima ont incité les fans à spéculer que Hideo Kojima pourrait retourner à Silent Hill.

P.T. était un teaser incroyablement surprenant, choquant et inoubliable pour Silent Hills que les gens refusent de fermer et qui trouvent toujours des secrets cachés. Malheureusement, cette démo n’est jamais allée car Silent Hills a été tristement annulé et P.T. a été supprimé de la boutique PSN. Cependant, malgré la rupture entre Hideo Kojima et Konami, un récent tweet de Kojima Productions a incité les fans à spéculer que l’auteur du jeu vidéo pourrait retourner dans la célèbre ville d’horreur.

Sur la base de rumeurs plutôt que de quelque chose d’officiel, nous avons été amenés à croire que Konami travaillait sur deux jeux Silent Hill: un redémarrage en douceur et quelque chose dans le moule de Until Dawn. Alors qu’un jeu jusqu’à Dawn-esque Silent Hill serait incroyablement intéressant, les fans préféreraient sans aucun doute l’un de ces jeux pour être à la place Silent Hills de Kojima renaître.

Bien qu’il soit extrêmement improbable que Kojima revienne un jour dans le paysage brumeux de la terreur, il y a des raisons de croire que le prochain jeu de Kojima Productions sera un titre d’horreur.

Kojima taquine le retour de Silent Hill avec un crayon pyramide?

Kojima Productions a récemment publié un tweet qui comprend une photo du chef des communications, Aki Saito, tenant un crayon pyramidal.

Bien qu’il s’agrippe aux pailles, cela a conduit les fans à le considérer comme une référence sournoise et facile à manquer au personnage le plus mémorable de Silent Hill de tous les temps, Pyramidhead.

Si vous pensiez que cela tenait à la paille, l’autre référence et clin d’œil possible à Silent Hill vient de la légende du tweet:

«Désolé d’être silencieux tout le monde! J’ai été très occupé ces derniers temps… Je pense que je peux en dire plus bientôt sur ce que nous allons faire… »

Voir? Le tweet comprend le mot «silencieux». Hmm.

Il n’y a rien d’autre dans l’image ou le tweet qui relie Kojima Productions à Silent Hill, mais il y a un message notable de la “semaine prochaine” griffonné sur le bloc-notes de Saito.

Cela semble impliquer que Kojima Productions fera une grande annonce la semaine prochaine. Maintenant, cela pourrait se rapporter à ce qu’ils développent actuellement après Death Stranding, ou ce pourrait être une date de sortie sur PC pour le «simulateur de marche» diviseur de Norman Reedus. Tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que Death Stranding sera lancé sur Steam en été.

Hideo Kojima fait-il un jeu d’horreur?

Bien qu’il soit très peu probable que ce soit Silent Hills ou Silent Hill, il y a des raisons pour que les fans soient excités par la possibilité que le prochain match de Hideo Kojima soit de l’horreur.

En novembre 2019, Kojima a publié un tweet qui disait qu’il essayait de regarder le film d’horreur thaïlandais, The Eye (qui a été refait par Hollywood avec Jessica Alba – oui, c’était terrible).

Son tweet comprenait la légende suivante:

“Pour faire le jeu d’horreur le plus effrayant, je vais regarder les films d’horreur afin d’éveiller mon âme d’horreur.”

Cela suggère que Kojima essaie de faire “le jeu d’horreur le plus effrayant”, et sa référence à P.T. dans le même tweet pourrait impliquer qu’il revienne sur ce matériel; un jeu d’horreur Kojima avec des idées empruntées à P.T. n’aurait pas besoin de s’appeler Silent Hill.

Nous encourageons toujours la prudence lorsqu’il s’agit d’être trop enthousiasmé par les annonces «et si». Un nouveau jeu d’horreur par Kojima pourrait être annoncé la semaine prochaine ou ce pourrait être la date de sortie de Death Stranding sur PC.

Nous ne le saurons que la semaine prochaine, alors essayez d’être patient. Soit cela, soit continuez à vous torturer en revivant P.T. dans les rêves.