Le créateur d’Axiom Verge espère que Nintendo et PlayStation imiteront la rétrocompatibilité Xbox

Thomas Happ considère qu’il est essentiel d’empêcher que les jeux vidéo ne se perdent dans l’histoire avec le changement de génération.

Depuis quelques années,Microsofta fait le drapeau de lacompatibilité descendante, permettant aux utilisateurs de Xbox One de profiter de la Xbox 360 et des premières versions de Xbox, une politique qui étendra et améliorera la Xbox Series X et qui, selon le créateur d’Axiom Verge,Thomas Happ, Il doit être étudié par Nintendo et Sony pour être implémenté sur leurs plateformes respectives.

D’un point de vue culturel, je considère la compatibilité descendante comme essentielle. Thomas Happ“D’un point de vue culturel, je pense qu’il est essentiel[la retrocompatibilidad]si nous ne voulons pas que les jeux soient perdus dans l’histoire “, dit Happ à GamingBolt.” Pour les utilisateursajouter de la valeur aux plateformes, et pour nous, ils évitent tous les problèmes d’adaptation de chaque jeu encore et encore.S des entreprises favorisées par un coup de pouce pour relancer leur jeuavec une nouvelle génération, mais dans l’ensemble ne vaut pas le coût d’oublier autant de jeux. “

Axiom Verge.

“À mon avis, la politique de Microsoft de parier sur la rétrocompatibilité avec les jeux jusqu’à sa première génération est la bonne voie, etJ’espère que Sony et Nintendo trouveront un moyen de faire de même.“a ajouté le développeur.

Rappelons que Sony, pour le moment, ne promet que de rechercher la rétrocompatibilité sur PS5 avec la plupart des 4000 jeux sur PlayStation 4, ce qui a été jugé décevant par d’autres créateurs de l’industrie.

Thomas Happ travaille actuellement sur le développement d’Axiom Verge 2 pour Nintendo Switch, une metroidvania attendue qui sortira sur la console à la fin de l’année, puis atteindra le reste des plateformes, avec jusqu’à 10 heures d’aventures.

