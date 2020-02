Le créateur de Gran Turismo veut porter la série à 240 fps

La prochaine génération de consoles apportera de nombreuses innovations technologiques. Cependant, les deux aspects qui préoccupent le plus le grand public et les développeurs sont la résolution et les images par seconde. C’est le cas de Kazunori Yamauchi, créateur de la série Gran Turismo, qui a parlé du possible la direction que vous souhaitez prendre avec la célèbre série de simulateurs de voitures PlayStation sur ce sujet.

Bien que la série Gran Turismo ait toujours opté pour la fidélité graphique, il est possible qu’à l’avenir ils se concentrent davantage sur l’apparence des images par seconde. Dans une interview avec les médias australiens, Yamauchi a parlé de cette question, ainsi que du saut de la prochaine génération par rapport au passé.

«Je crois, en parlant d’une résolution que 4K est suffisant. En ce qui concerne les images par seconde, plus qui resteront dans les années 60, je suis plus intéressé à les porter à 120 voire 240 fps. Je pense que c’est ce qui allait changer l’expérience à partir de maintenant.

Lorsque nous sommes passés de PS1 à PS2, la différence de puissance était 100 fois plus importante entre ces deux générations. Ce genre de progrès n’est plus possible aujourd’hui. »

Comme toujours, ce sont les souhaits du créateur de Gran Turismo, et il ne confirme rien sur le prochain jeu de la série. Mais oui Cela nous donne une meilleure idée de l’avenir possible de la franchise et de la direction qu’elle pourrait prendre à l’époque de la PS5.

Via: GT Planet

