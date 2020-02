Le créateur de Konami Code Hashimoto est décédé

Le développeur vétéran de Konami, Kazuhisa Hashimoto, est décédé mardi 25 février.

La nouvelle de la mort du créateur a été partagée sur Twitter (ci-dessous) par le compositeur Yuji Takenouchi, qui a dit qu’il espérait que Hashimoto continuerait de faire des jeux au paradis.

Hashimoto était âgé de 61 ans. La cause de sa mort n’a pas encore été révélée.

L’éditeur Konami a dit qu’il était triste d’apprendre son décès.

“Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Kazuhisa Hashimoto, un producteur profondément talentueux qui a introduit le monde au” Code Konami “”, a déclaré le géant japonais.

“Nos pensées vont à la famille et aux amis de Hashimoto-san en ce moment. Reste en paix.”

Hashimoto a rejoint Konami en 1981, travaillant sur des goûts comme The Goonies et The Legend of the Mystical Ninja. Il est surtout connu pour le Code Konami, qui a été introduit en 1986 par Gradius. Le tristement célèbre haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, A, B était initialement un hack qu’il a mis dans la version arcade du jeu qui lui a donné tous ses bonus pour qu’il puisse le terminer.

コ ナ ミ コ マ ン ド 「上上下下 左右 左右 BA」 の 生 み の 親 で あ る プ ロ グ ラ マ ー の 橋本 和 久 さ ん が 、 昨夜 、 亡 く な ら ご 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥 冥

