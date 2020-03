Le créateur de NES Masayuki Uemura sur la construction de la console qui a fait de Nintendo un nom familier – Fonctionnalité

© Nintendo Life

On ne peut nier que la NES – ou Famicom comme on l’appelait dans son Japon natal – est l’une des pièces de matériel de jeu vidéo les plus importantes jamais fabriquées. Non seulement elle a fait de Nintendo un joueur extérieur à un leader de l’industrie, mais elle a jeté les bases d’une industrie qui continue de prospérer jusqu’à ce jour.

Le Famicom a été conçu par l’ingénieur Nintendo Masayuki Uemura, qui a rejoint la société Sharp en 1972 à un moment où il explorait provisoirement les possibilités du divertissement électronique. Il est passé au poste de manager de Nintendo R & D2, qui produirait non seulement la Famicom mais aussi son successeur tout aussi apprécié, le SNES / Super Famicom. Uemura a pris sa retraite de Nintendo en 2004 et est maintenant professeur à l’Université Ritsumeikan de Kyoto.

Avant son récent discours au National Video Game Museum du Royaume-Uni, Uemura-san, maintenant âgé de 76 ans, a eu la gentillesse de s’asseoir avec nous pour discuter de son illustre carrière dans les jeux.

Nintendo Life: The Famicom était un produit révolutionnaire pour Nintendo. Quel a été le plus grand défi rencontré lors de la conception du système?

Masayuki Uemura: La réduction des coûts était le principal défi.

Quels compromis avez-vous dû faire lors de la production de la console?

La seule chose que vous devez beaucoup compromettre [with] était le design extérieur. Parce que nous ne voulions pas faire de compromis [with] le [internal] spécifications du Famicom.

Aviez-vous un budget strict pour la nomenclature du système auquel vous deviez adhérer?

La mission était le coût total de base pour l’appareil lui-même devrait être d’environ cinq mille yens. Tel était l’objectif. Le prix de détail serait de quinze mille yens. C’était presque impossible à faire.

Vous regardez cinq mille yens pour tout à l’intérieur du système?

Tout à l’intérieur du système, oui.

Après la sortie de la Famicom, à quel moment avez-vous réalisé que la console était devenue un succès – non seulement au Japon, mais aussi au niveau international?

À l’époque, il fallait environ six mois pour pouvoir obtenir les rapports sur le nombre d’unités que nous avons vendues et des trucs comme ça. Alors quand il a été vendu [in America] à la fin de 1985, peu de rapports [were] venant de Nintendo of America. Au cours de l’été 1986, nous avons eu un rapport de Nintendo of America indiquant qu’ils se portaient bien. Jusqu’en mars 1986, ils ne pensaient pas que cela allait bien.

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez réalisé qu’après sa sortie sur tous ces territoires, c’était effectivement un succès?

Honnêtement, je n’ai pas eu le temps de penser au succès, parce que j’étais tellement occupé à prendre [care] de nombreux problèmes et problèmes techniques rencontrés par Nintendo à l’époque.

Pouvez-vous donner des exemples de ce que cela pourrait être?

Notre problème était l’échec du contrôleur. Il y a la tendance que les enfants veulent appuyer plusieurs fois sur un bouton, le bouton A [mainly]. Le bouton A a donc tendance à échouer beaucoup. L’autre était la puce LSI chauffant rapidement puis s’éteignant.

Nous savons que le Famicom a un design très emblématique au Japon, mais ce design a été modifié pour les modèles d’outre-mer. Avez-vous eu votre mot à dire à quoi ressemblaient les modèles outre-mer?

Toutes les décisions finales devaient être prises par moi-même, mais je ne pourrais jamais dire: «Hé, vous devez vendre ceci» ou quelque chose comme ça. Ce n’était pas possible, car je m’attendais à ce que tous les responsables des marchés américains comprennent ce qu’est le marché et je voulais m’assurer qu’ils voulaient vendre le produit avec lequel ils se sentaient à l’aise.

La conception de la cartouche du Famicom est très différente de la conception de la cartouche que nous avons vue à l’échelle internationale; il y a une assez grande différence de taille entre les deux. Quelle était la compréhension derrière cela?

Quand ils ont créé la version japonaise de Famicom, ils visaient à [having] presque [the] même taille [cartridges] sous forme de cassettes audio. Parce qu’il y avait beaucoup de cassettes audio et le lecteur de cassettes audio était très populaire au Japon.

Alors, cela vous a coûté moins cher de produire des cartouches plus petites?

Oui, [and] beaucoup plus facile. Pour la version Famicom, la version japonaise, le haut est l’endroit où vous collez la cartouche. Ainsi, cela connectera directement la puce à l’intérieur de la cartouche à la puce à l’intérieur du matériel. Lorsque la statique se produit, dans ce type d’appareil, elle court-circuite. Coup! Ça va casser. Le Japon a une humidité élevée, donc il n’y a pas beaucoup d’électricité statique. Cependant, si vous allez en Amérique, en particulier dans un endroit comme le Texas, il est très sec, donc il y a beaucoup d’électricité statique. Nous voulions donc nous assurer que les enfants ne touchaient pas les ports de connexion. C’est pourquoi vous devez le faire comme un chargeur frontal pour la NES. C’est ainsi que la cartouche est également devenue plus grande, car c’est ainsi que vous devez concevoir le produit.

Vous vouliez donc placer les connecteurs profondément à l’intérieur de la console recouverte?

Droite.

Pour la Famicom, quelle était la demande la plus improbable que vous ayez eue lors de la conception de la Famicom?

Il y avait beaucoup de demandes de beaucoup de gens, puis la seule chose qu’ils ont dite était de supprimer la connexion entre les contrôleurs de l’appareil et de la rendre sans fil.

Oh vraiment? C’est quelque chose que vous n’avez pas pu implémenter dans la console elle-même?

Non, ce n’était pas possible.

Je peux imaginer qu’il aurait été trop cher à l’époque de produire, non?

Oui, il n’y avait rien de tel à ce moment-là. Mais beaucoup de gens l’ont demandé; c’était fou à l’époque.

Au moment où la Famicom était en cours de développement chez Nintendo, de nombreuses sociétés rivales ont commencé à apparaître. Comment les produits de ces sociétés rivales ont-ils influencé ce que vous faisiez chez Nintendo?

Au Japon, le seul concurrent que nous avions à l’époque était Sega. D’autres designers que je connaissais ont créé des logiciels pour Nintendo, qui auraient été plus efficaces que de prendre le risque de créer du matériel.

Je vois. Donc je suppose que pour l’entreprise locale qui cherche à créer du matériel, vous l’avez convaincue de presque développer des logiciels au lieu de développer du matériel, non?

Droite; eh bien, ils ont pris leur propre décision.

Le contrôleur Famicom est un contrôleur très emblématique; à quoi cela ressemblait-il au cours des différentes étapes de développement, et quels autres prototypes de contrôleurs auriez-vous pu créer qui n’ont jamais vu le jour?

J’ai commencé avec le fameux joystick. Nous avons beaucoup développé, toutes sortes. L’un des points cruciaux que nous avons réalisé est qu’après que les enfants pourraient marcher sur le joystick, le bouton se briserait. J’ai essayé d’utiliser un matériau qui n’est pas cassable et qui coûte très cher.

Est-ce la raison pour laquelle vous avez utilisé le pavé directionnel sur le contrôleur?

L’une des raisons pour lesquelles nous avons pu entrer dans le pavé directionnel comme un Game & Watch était parce que la division Game & Watch était juste à côté de nous, il était donc facile de leur faire apporter l’appareil et de le vérifier. Pendant un certain temps, nous avons travaillé sur un type de manette de jeu, mais cela n’a pas fonctionné. Mais nous n’avions que ce type de conception de pad pour le Game & Watch, nous l’avons donc simplement mis sur notre appareil comme test, et cela a bien fonctionné, nous avons donc décidé de l’utiliser.

À l’époque, de nombreux jeux et jeux d’arcade différents utilisaient plus que deux boutons. Y a-t-il une raison pour que le Famicom utilise uniquement deux boutons d’action?

L’aspect le plus important était le coût.

Avec le Super Famicom, vous aviez six boutons. Est-il devenu moins cher à produire?

À l’époque, nous ne savions pas si la Famicom allait bien se vendre, au niveau national ou mondial. Nous devions donc nous assurer que ce serait l’option la moins chère disponible.

Alors, étiez-vous plus confiant à propos de la Super Famicom?

Oui. Du point de vue du développeur de logiciels, le simple fait d’avoir deux boutons ne suffit pas pour créer toutes sortes de jeux, c’est ainsi qu’ils finissent par avoir plus de boutons.

Quel est votre meilleur souvenir de votre passage chez Nintendo?

Le meilleur moment dont je me souvienne était quand nous avons terminé le développement [the] Famicom. À l’époque, nous ne savions pas si cela allait être populaire ou non, mais le fait que nous soyons en mesure de terminer le produit était très satisfaisant. C’était la première mission; pour être sûr de terminer le développement de l’appareil et je l’ai fait, alors j’étais heureux.

Vous avez créé cet appareil désormais légendaire, et les gens y jouent encore aujourd’hui. Que pensez-vous que ces systèmes soient encore dans l’esprit des gens?

Je me rends compte que c’est la longévité des logiciels qui compte car c’est le logiciel que les gens jouent sur la console. Je suis vraiment surpris par ça.

Vous avez déjà mentionné les contrôleurs sans fil, mais y avait-il d’autres fonctionnalités que vous vouliez inclure dans la Famicom mais que vous ne pouviez pas à l’époque?

La prochaine chose que je voulais faire était de retirer le connecteur entre le téléviseur et l’appareil lui-même.

Alors, le signal audio et vidéo est-il transmis sans fil?

Oui, sans fil. Lorsqu’une entreprise appelée Epoch a créé un jeu télévisé appelé TV Tennis, elle disposait de transmissions sans fil. Mais avec la Famicom, nous avons dû réduire les coûts. Alors bien sûr, si vous vous connectez avec un câble, c’est beaucoup moins cher.

Comment vous sentez-vous maintenant en regardant la nouvelle vague de micro-consoles ‘Classic Edition’ produites par Nintendo?

Pourquoi le faire mini? Je pense qu’ils pourraient encore développer un Famicom régulier et les gens l’achèteraient toujours.

Je suis d’accord. Je pense que pour beaucoup de gens, le Famicom Mini pourrait être la première fois qu’ils jouent ou expérimentent l’utilisation de ce système. Vous dites que vous voudriez que ce soit à nouveau l’expérience originale?

Le problème était [that] le contrôleur était plus petit. Mais je me souviens que le NES Classic avait le même contrôleur de taille [as] le NES régulier, donc c’est mieux.

Si vous vous êtes assis pour concevoir la Famicom aujourd’hui, quelle serait la première chose que vous changeriez?

Si vous le regardez, le contrôleur était en fait connecté avec un câble. Ils n’ont pas utilisé de connecteur. nous [changed it] pour la prochaine console, la Super Famicom.

De tout ce que vous avez créé et fait au cours de votre carrière – pas seulement limité à Nintendo – quelle est la seule chose dont vous êtes le plus fier?

Je suis fier du fait que j’ai été nommé responsable de la naissance et du développement d’une console de jeux.

Quand vous regardez les jeux sur console aujourd’hui, voyez-vous que beaucoup de choses ont changé? Que voudriez-vous voir à l’avenir?

Je pense que nous avons accompli tout ce que nous pouvions accomplir avec les jeux sur console. Je pense qu’il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire, mais quand nous avons conçu Super Famicom, je pense que [we] a obtenu toutes les bases dont nous avons besoin pour les jeux sur console.

Donc, c’était presque comme le plan pour tout le reste qui est venu ensuite?

Absolument. Je pense que cela suffit; [it has] toutes les capacités suffisantes pour une expérience de jeu sur console.

Nous remercions Masayuki Uemura pour son temps et pour Iain Simons au National Video Game Museum d’avoir rendu cette interview possible.

