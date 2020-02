Le créateur de NES révèle l’histoire “choquante” derrière ce tristement célèbre volet

Il est bien connu que lorsque la Famicom a été repensée en tant que NES pour le marché américain, Nintendo a voulu la faire ressembler à un enregistreur vidéo plutôt qu’à une console de jeux – mais l’homme derrière la NES a révélé qu’il y avait une autre raison pour laquelle la version américaine de la La console a obtenu un volet à «force d’insertion nulle» à chargement frontal (qui s’est avéré être l’un des plus gros problèmes avec la console au fil des décennies).

Mercredi, lors d’une conférence au National Videogame Museum de Sheffield, Masayuki Uemura, l’ancien directeur de Nintendo R & D2, a révélé que la société craignait que le temps sec dans certaines parties de l’Amérique du Nord n’entraîne des enfants provoquant accidentellement un court-circuit de la console.

Répondant à une question du public sur les raisons pour lesquelles Nintendo a opté pour le design du «chargeur frontal» pour la NES, Uemura a répondu, via un traducteur:

Sur le Famicom, la cartouche était directement connectée au matériel à l’intérieur. Donc, si vous joignez la vidéo [game cartridge] aux appareils réels, il y a de l’électricité statique et des charges, et [this can result in a] court-circuit. Contrairement au Japon, où il fait humide, le Texas, par exemple, en Amérique du Nord est très sec, il est donc probable que les enfants, lorsqu’ils le toucheront, [cause a] court-circuit. Et dans le salon, il y a des tapis et des trucs comme ça, donc il est probable que nous aurons de l’électricité statique. Le chargement frontal empêche donc les enfants de toucher leurs mains aux appareils, c’est pourquoi [we developed it] comme chargeur frontal.

Uemura a également révélé que le microphone du deuxième contrôleur de la Famicom était initialement destiné à être utilisé pour le karaoké, mais il a été abandonné pour la NES parce que le seul jeu de karaoké sorti – Karaoke Studio de Bandai – n’était “pas du tout populaire”.

Après le crash du jeu vidéo américain de 1983, Nintendo tenait à éviter de marquer la NES comme une console de jeu, c’est pourquoi on l’appelait un «système de divertissement» et fait pour ressembler à un enregistreur vidéo. C’est aussi pourquoi le marché américain a obtenu R.O.B. le robot, pour brouiller la frontière entre jeux et jouets.

Et le Zapper? Eh bien, selon une diapositive de la présentation d’Uemura, qui a été développée simplement parce que «les Américains en général sont intéressés par les armes à feu [sic]”.

