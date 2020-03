Le créateur de Panzer Dragoon travaille-t-il sur les nouveaux titres de la saga?

Les fans de Panzer Dragoon sont ravis, car la légendaire série SEGA reviendra bientôt avec 2 nouveaux projets. Le premier est un remake révélé au milieu de l’année dernière. D’autre part, Panzer Dragoon a été présenté hier: Voyage Record, un titre VR.

Les anciens fans de la franchise attendent avec impatience les deux versions, mais ont un doute sur le développement des deux projets. Yukio Futatsugi, créateur de la saga, travaille-t-il sur les nouveaux titres?

Futatsugi révèle s’il travaille dans le remake et dans le titre VR

Au cas où vous ne le sauriez pas, le 25e anniversaire de la franchise a été célébré récemment, alors Futatsugi en a profité pour célébrer avec les joueurs et parler du remake, ainsi que de Panzer Dragoon: Voyage Record.

À la déception de beaucoup, la créatrice a révélé qu’elle n’était liée à aucun des projets. Malgré cela, il souhaite le meilleur aux équipes de développement pour que leurs jeux respectifs débutent avec succès.

La nouvelle a un peu surpris les fans de Futatsugi, qui savent que le créateur a cherché pendant des années à refaire la série. Bien qu’il ne soit pas directement impliqué dans les jeux, il a collaboré avec quelques commentaires pour les études.

On sait également que Kentaro Yoshida, directeur artistique des 2 premiers épisodes de la saga, faisait partie de la planification au moins du remake. Cette relance est entre les mains de Forever Entertainment, un développeur basé en Pologne.

Au lieu de cela, le jeu VR est en charge de Wildman, un studio situé au Japon. Haruto Watanabe, directeur général de la société, a révélé qu’ils ne seront pas seulement en charge du développement, car ils s’occuperont également de la distribution du titre.

Panzer Dragoon: Voyage Record est créé avec des ressources limitées, donc Watanabe choisira les scènes du jeu, qui seront recréées à partir de Panzer Dragoon, Panzer Dragoon Zwei et Panzer Dragoon Saga.

Panzer Dragoon: Remake arrivera plus tard cette année sur Nintendo Switch et PC. Panzer Dragoon: Voyage Record devrait faire ses débuts en 2021. Ici vous trouverez plus d’informations sur la série.

