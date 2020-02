Le créateur de Stardew Valley a deux nouveaux projets en préparation

Le développeur derrière Stardew Valley Eric “ConcernedApe” Barone travaille sur deux nouveaux projets.

Comme annoncé sur Twitter (ci-dessous), l’un des nouveaux titres du développeur se déroulera dans le même monde que Stardew Valley. Cependant, ce ne sera pas un jeu d’agriculture.

Barone lui-même n’est pas complètement sûr du monde pour l’autre jeu, mais cela sera lié au RPG de simulation d’une manière ou d’une autre.

“Je vois que ça explose et il y a des articles qui sortent, etc. Tout ce que je demande, c’est de ne pas être trop excité à ce stade. Je veux éviter trop de battage médiatique ou de spéculation”, a déclaré Barone.

“Je voudrais juste faire n’importe quel match qui me vient naturellement sans trop de pression ou d’attente.”

“Je ne veux pas faire le prochain hit indie, je veux juste faire un autre jeu que j’apprécie et dont je suis heureux. Et partager certains de mes arts et idées avec le monde. S’il devient populaire, je le ferai être heureux, mais ce n’est pas mon objectif. “

En janvier 2020, Stardew Valley a dépassé les 10 millions de ventes. Le jeu est sorti pour la première fois sur PC en février 2016. Dans les deux semaines suivant sa sortie, 400 000 exemplaires ont été vendus.

– ConcernedApe (@ConcernedApe) 11 février 2020