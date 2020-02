Le créateur de Stardew Valley déclare que la version 1.5 est “actuellement en préparation”

Plus tôt ce mois-ci, Stardew Valley Le créateur Eric “ConcernedApe” Barone a révélé qu’il travaillait sur deux nouveaux projets – les deux titres ayant des liens avec le populaire simulateur d’agriculture et de style de vie. Cela ne signifie pas pour autant qu’il en a forcément fini avec sa création originale.

Dans une récente mise à jour sur Twitter, Barone a annoncé qu’une autre mise à jour de contenu gratuite était en cours de développement. La version 1.5 de Stardew Valley fera suite au dernier correctif qui a ajouté du nouveau contenu au jeu, des fonctionnalités de qualité de vie, des corrections de bugs et de nombreuses améliorations d’optimisation.

Merci à tous pour les vœux d’anniversaire de 4 ans de Stardew Valley. Ce fut un plaisir et j’attends avec impatience une autre grande année! Maintenant que 1.4 est sorti sur toutes les plates-formes prévues, je voudrais annoncer qu’il y aura une autre mise à jour de contenu gratuite (1.5) .. c’est actuellement dans les travaux! – ConcernedApe (@ConcernedApe) 26 février 2020

On a également demandé à Barone si un mode d’écran partagé serait ajouté ou s’il y avait des plans pour le DLC. Il a déclaré que l’écran partagé n’était probablement pas possible pour des raisons techniques, et a ajouté qu’il n’avait “aucun plan” pour le DLC payant mais qu’il publierait plus de jeux à l’avenir.

En janvier, Barone a révélé que Stardew Valley avait vendu plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde en quatre ans. Bien qu’aucun autre détail n’ait été fourni sur les ventes, le jeu figure régulièrement en haut des tableaux de téléchargement de l’eShop et d’autres magasins numériques.

.