Le créateur de Stardew Valley travaille déjà sur une autre mise à jour de contenu gratuite

Par Emily Gera,

Jeudi 27 février 2020 23:07 GMT

Stardew Valley a quatre ans cette semaine et le développeur indépendant ConcernedApe célèbre avec l’annonce d’une nouvelle mise à jour de contenu gratuite.

La mise à jour 1.5 est actuellement en préparation, a écrit le développeur indépendant Eric Barone sur son compte Twitter. Et bien qu’il n’ait pas encore révélé exactement ce qui est en magasin, vous pouvez vous attendre à ce que la mise à jour de contenu gratuite soit assez lourde si la mise à jour 1.4 est quelque chose.

Merci à tous pour les vœux d’anniversaire de 4 ans de Stardew Valley. Ce fut un plaisir et j’attends avec impatience une autre grande année! Maintenant que 1.4 est sorti sur toutes les plates-formes prévues, je voudrais annoncer qu’il y aura une autre mise à jour de contenu gratuite (1.5) .. il est actuellement en préparation!

– ConcernedApe (@ConcernedApe) 26 février 2020

La mise à jour 1.4 a introduit un nouveau mystère de fin de partie impliquant le bâtiment abandonné toujours mystérieux de Stardew Valley, de nouvelles façons d’interagir avec votre conjoint, des étangs à poissons, une grande carte multijoueur et des améliorations de gameplay.

Plus tôt ce mois-ci, Barone a révélé qu’il travaillait sur deux nouveaux jeux se déroulant dans l’univers de Stardew Valley, mais ce ne sera pas un jeu d’agriculture. Selon Barone, l’un des deux jeux sans titre aura des tuiles de 32 × 32 pixels et aura deux fois le détail de Stardew Valley, ainsi qu’une meilleure musique, narration et conception sonore. Le deuxième titre a une portée plus petite, nous le verrons donc probablement en premier.

Stardew Valley a vendu plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde depuis sa sortie en février 2016.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.