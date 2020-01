Le créateur de Tetris Alexey Pajitnov dit que Tetris 99 “est absolument un grand titre”, aime Switch et Zelda: Breath of the Wild

Publié le 10 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

Alexey Pajitnov a créé l’un des jeux les plus importants et les plus influents de tous les temps à Tetris. Le titre classique a été publié sur de nombreuses plateformes différentes au cours des dernières décennies sous différentes formes et est une grande raison pour laquelle le Game Boy a eu autant de succès.

Tetris 99 était le point de vue de Nintendo sur le genre Battle Royal, et pourrait être la version la plus intéressante de Tetris à ce jour. Que pense Pajitnov de la sortie de Switch? Il apprécie réellement ce qui a été fait avec Tetris 99, disant à USgamer que “c’est absolument un excellent titre”.

Il a mentionné sur le site:

«Tetris 99 est absolument un excellent titre. Fondamentalement, je pense que la version à un joueur de Tetris a été plus ou moins stabilisée au fil des ans. C’est bien, et nous ajustons simplement le jeu à de nouvelles interfaces utilisateur. Mais pour les modes à deux joueurs et la compétition sérieuse, il y a plusieurs défis à surmonter. Je veux vraiment que Tetris s’impose comme un esport. Nous y arrivons très lentement mais sûrement. “

Les éloges de Pajitnov sur Switch ne s’arrêtent pas là. Il adore la console et a déclaré que Nintendo «avait fait du bon travail». Zelda: Breath of the Wild est son jeu Switch préféré et le seul inconvénient est que son fils continue de lui voler sa console.

