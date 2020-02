Le créateur du «Code Konami», Kazuhisa Hashimoto décède

Kazuhisa Hashimoto, la personne derrière l’un des codes les plus emblématiques des jeux vidéo, est décédée. Le programmeur japonais était responsable de la conception du Code Konami, un script qui a fait ses débuts dans le jeu Gradius pour NES et versions ultérieures il est devenu populaire à Contra Comme l’astuce des 30 vies.

La mort de Hashimoto a été confirmée par Yuji Takenouchi, compositeur de plusieurs jeux Konami et concepteur sonore de Dark Souls, qui a annoncé sur Twitter que le programmeur il est décédé hier à 61 ans. Bien qu’ils n’aient pas partagé de crédits dans l’un des nombreux jeux de Konami, le compositeur a déclaré qu’ils avaient une relation étroite pendant son séjour dans la société.

Le code Konami a été créé par Hashimoto en 1985 quand il développait la version de Gradius pour NES. Le jeu de tir était relativement difficile, donc le programmeur a conçu ce code pour déverrouiller toutes les armes pendant la phase de test. Curieusement, Hashimoto a oublié de le désactiver et il a été inclus dans la version finale du jeu.

↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B, A, (Démarrer)

Code ultérieur est devenu populaire avec le lancement de Contra pour NES. À une époque où la sauvegarde automatique n’existait pas, une astuce qui donnait aux joueurs 30 vies était plus que bienvenue, d’autant plus que le jeu était particulièrement difficile aux niveaux les plus avancés.

Konami a implémenté le code dans Castlevania, Metal Gear, Teenage Mutant Ninja Turtles, et plus encore. Alors que l’origine de l’astuce était de faciliter le jeu, parfois c’était un simple œuf de pâques qui a activé une fonction curieuse, comme les arbitres qui sont devenus un chien dans International Superstar Soccer Deluxe, ou le mode têtu dans la version Nintendo 64.

Cette astuce a été reproduite dans d’autres titres tels que Fortnite, League of Legends, Boderlands 2 ou Mario Party comme une sorte d’hommage à Konami. La culture pop l’a également adoptée et la preuve en est son apparition dans le film Wreck-It Ralph, Netflix, Twitch, Alexa, Siri et Google Assistant.

La mise en œuvre la plus récente est en le commandement de Stadia, le service de streaming de Google. Le code Konami est imprimé au dos du contrôle et peut également être activé sur le site Internet du service.

Kazuhisa Hashimoto n’a peut-être jamais imaginé qu’un simple outil pour tester et déboguer son jeu deviendrait l’un des trucs les plus célèbres de l’industrie du jeu vidéo.

