Le créateur du projet AM2R conçoit maintenant des niveaux pour le développeur Ori Moon Studios

Vous vous souvenez peut-être d’une refonte vraiment impressionnante Metroid II: Le retour de Samus – mieux connu sous le nom de Project AM2R (Another Metroid 2 Remake) – sorti en 2016. Vous êtes-vous déjà demandé ce que faisait le créateur depuis sa fermeture par Nintendo? Eh bien, c’était en fait un résultat de rêve pour lui à la fin.

S’adressant à VICE, Milton “DoctorM64” Guasti – qui a passé plus d’une décennie à travailler sur son remake Metroid 2 – révèle comment il est devenu concepteur de niveaux aux Moon Studios en l’espace de quatre ans seulement. Si vous ne le saviez pas, c’est le développeur derrière Ori et la forêt aveugleet la prochaine version, Ori et la volonté des mèches.

Tout cela est arrivé quand Guasti a un jour reçu un e-mail “mystérieux”:

Un jour, je m’occupais de mes affaires … Et soudain, j’ai reçu ce mystérieux e-mail d’un gars célèbre que je ne connaissais pas. Ma réaction a été: «Hmm, d’accord, soit quelqu’un est assez fou de me traîner, soit c’est légitime

L’e-mail provenait de Moon Studios, lui demandant de concevoir un niveau Ori afin de décrocher un poste professionnel au studio. Heureusement, il jouait à beaucoup de jeux avec des conceptions de niveaux intéressantes après les avis de retrait (y compris Ori et la forêt aveugle) et le reste est de l’histoire.

Bien que Guasti ait bien rejoint Moon Studios dans le développement du deuxième jeu Ori, il a depuis “touché beaucoup de parties différentes” de la suite – et est particulièrement fier des séquences élaborées “d’échappement” du jeu.

