Le crossover Sandman et Locke & Key obtient de nouveaux détails

En février, un événement croisé entre The Sandman de DC et Locke & Key d’IDW a été annoncé dans ce qui ressemble à un rêve devenu réalité pour les fans de bandes dessinées – jeu de mots voulu. L’écrivain Joe Hill et l’artiste Gabriel Rodríguez combinent ces deux mondes.

Lors de la convention BD de Chicago, C2E2, Joe Hill a expliqué que l’inspiration de Locke & Key était le monde dans lequel ils traverseront en octobre. “Notre inspiration a été la course de Neil Gaiman sur Sandman”, a déclaré Hill à GameSpot. “Vous savez, nous voulions raconter une grande histoire de fantaisie qui refléterait certaines des mêmes valeurs que nous avons vues dans Sandman. Et j’ai toujours senti que la magie des touches, les touches surnaturelles, étaient comme des rêves dans Sandman. Elles étaient un outil que nous pourrions utiliser pour raconter n’importe quelle histoire que nous voulions raconter. Dans mon esprit, les deux choses se mélangeaient déjà en quelque sorte. Et il y a quelques années, nous avons commencé à parler de la possibilité de faire un croisement parce que nous avions une idée pour eux. “

Rodriguez et Hill ont eu l’idée du crossover ensemble lors d’une convention de bande dessinée, et après deux ans, la bande dessinée était prête à partir. Cela comprenait une bénédiction du créateur de Sandman, Neil Gaiman, que Hill a expliqué était très important pour lui.

À l’heure actuelle, Hill et Rodriguez tournent pour deux ou trois numéros de 32 pages afin de raconter cette histoire. Et il y a déjà un pont vers l’histoire de Sandman, et deux de ces histoires de Locke & Key ont déjà été publiées. “Le premier était Open the Moon, mais ensuite nous en avons fait un autre appelé Small World et donc tous ont en quelque sorte eu lieu là-bas, juste au moment où la Première Guerre mondiale a commencé”, a expliqué Hill. “Et l’événement, le prochain à propos de ces personnages, est Pale Battalions qui dure deux numéros et qui met en place le matériel pour le crossover Sandman.”

Le crossover Sandman Locke & Key arrivera chez DC Comics en octobre. Pour en savoir plus sur DC Comics, consultez notre interview avec les créateurs de Strange Adventures.

