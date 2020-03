Le cyanure et le bonheur amènent la première partie de la freakpocalypse à changer cet été

Le populaire webcomic d’Explosm prend vie sous forme de jeu vidéo sous la forme de Cyanure et bonheur – Freakpocalypse: Partie 1. C’est un décor sombre dans celui-ci alors que vous prenez le contrôle d’un “orphelin étrange, impopulaire et à tête de gingembre” nommé Coop “Go Away, Weirdo” McCarthy, qui doit rendre le monde meilleur.

Voici quelques informations supplémentaires sur ce titre de puzzle d’aventure:

Le problème est: personne ne vous aime, l’école craint, vous ne trouvez pas de date de bal, tout le monde vous intimide (y compris vos professeurs), et vos tentatives d’aider ne font qu’empirer les choses. Allez-vous échapper au lycée vivant? Qui t’aimera? Pourquoi ce jeu s’appelle-t-il Freakpocalypse? Trouvez les réponses à ces questions et plus encore en regardant, en parlant et en touchant tout dans l’univers Cyanide & Bonheur.

Il s’agit d’une autre console chronométrée exclusive pour la Nintendo Switch, qui arrivera cet été. Connaissez-vous cette série de longue date? Dites-nous ci-dessous.

.