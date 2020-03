Le défendeur et cher Valve Index revient au magasin Steam après avoir passé des semaines à guichets fermés

Un appareil de réalité virtuelle pour jouer à Half-Life: Alyx avec les plus hautes performances.

10 mars 2020

Malgré une valeur de plus de 1 000 euros, le kit complet du dispositif de réalité virtuelle Valve Index a atteint un forte demande parmi les utilisateurs de Steam, encore plus depuis le très attendu Half-Life: Alyx a été annoncé qui avait vendu le produit dans plusieurs pays peu de temps après son annonce et a souffert d’une pénurie d’unités jusqu’à aujourd’hui. Si vous attendiez la chance de l’obtenir, vous serez heureux de savoir que les unités ont été remplacées Récemment, comme annoncé.

Ceux qui ne sont intéressés que par le téléspectateur primé devront payer environ 540 euros, mais ceux qui sont fabriqués avec le pack de 1 079 euros trouveront à l’intérieur de l’appareil lui-même et ses haut-parleurs, ainsi que leurs respectifs commandes gauche et droite et tous les câbles et stations de recharge nécessaires pour les faire fonctionner. Selon Valve elle-même, il n’y aura pas beaucoup d’unités disponibles, vous devriez donc vous dépêcher si vous souhaitez obtenir un kit à temps pour le lancement de la nouvelle Half-Life (incluse).

La forte demande de l’indice Valve l’a fait s’épuiser dans plusieurs pays il y a des semaines Half-Life: Alyx sera disponible le 23 mars sur Steam et mettra sur la table une histoire qui relie HL1 et HL2 du point de vue d’Alyx lui-même. Le jeu vidéo est 100% orienté vers profiter des appareils de réalité virtuelle, ne vous attendez donc pas à ce que la future prise en charge de la souris et du clavier soit implémentée.

Si vous ne pouvez pas obtenir un Valve Index, ne vous inquiétez pas: vous pouvez également le lire sur d’autres appareils dans l’environnement Steam VR, même s’ils sont moins sophistiqués. Dans 3DGames, nous avons déjà partagé un guide de préparation pour Half-Life Alyx avec tous les détails techniques détaillés et des conseils pour vous procurer un casque de réalité virtuelle compatible.

