Le départ du boss de Gears Of Wars supervisera désormais Diablo

Rod Fergusson, qui travaille sur Gears of War depuis le début de la série et qui, plus récemment, était en charge de toute la franchise, a annoncé qu’il abandonnait le tireur de Microsoft. Son prochain rôle sera de superviser Diablo chez Blizzard à la place.

Il a annoncé la nouvelle via quelques tweets:

Fergusson a commencé sa carrière chez Microsoft en 1996 avant de passer à Epic en 2005. Mis à part un bref passage chez Irrational alors que le développement sur BioShock Infinite s’est terminé, il avait réussi entre Epic et plus tard le studio de la Coalition de Microsoft à avoir travaillé sur tous les jeux Gears of War principaux. . Ce n’est pas pour rien que son pseudo Twitter est @GearsViking.

.