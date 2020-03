Le dérapage moto Akira: une célébration

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Dans l’une des scènes les plus mémorables d’Akira, Shotaro Kaneda dérape sa moto de 200 chevaux. Le dérapage dans le manga d’origine n’est pas la même pièce maîtresse emblématique que dans l’anime. La scène a été copiée et référencée par de nombreux dessins animés, dessins animés et spectacles en direct.

Combien? Essayons de le découvrir!

Le clip ci-dessous a été tweeté par l’utilisateur Twitter Ichina et montre une poignée d’hommages. Au moment de l’écriture, il a été apprécié près de 160 000 fois.

Selon The Avocado, la première référence est en 1993 l’épisode de Batman: The Animated Series avec Robin faisant une diapositive de style Akira. Mais comme beaucoup l’ont souligné sur Twitter, il existe de nombreux autres hommages, notamment des jeux vidéo et même des publicités télévisées. Par exemple:

Est-ce la séquence d’anime la plus référencée de tous les temps? J’ai du mal à penser à une autre scène d’anime qui a été copiée tant de fois.

.