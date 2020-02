Le dernier boss de World of Warcraft tombe enfin en panne après une course de 10 jours entre deux meilleures guildes

Image: World of Warcraft

La version de difficulté «mythique» du dernier raid de World of Warcraft, Ny’alotha, est un doozy. Les meilleures guildes ont commencé à courir pour compléter le sandwich à 12 boss d’un donjon le 28 janvier, mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’une guilde, Limit, a finalement planté son drapeau au sommet du globe oculaire qui est le dernier patron du raid.

Mais ce n’était pas seulement la nature délicate et multi-phases du boss qui contrariait Limit – ainsi que d’autres guildes concurrentes, comme le règne de la méthode des champions champions du monde en difficulté mythique. Des pépins et des correctifs au timing douteux de Blizzard ont également jeté des caltrops sur la piste de course. Certes, la course n’a pas commencé avec tout le monde sur un pied d’égalité. En raison du système de déploiement de sortie de raid décalé de Blizzard, Limit, une guilde américaine, a obtenu une longueur d’avance de 16 heures par rapport aux mastodontes européens comme Method and Pieces.

Puis sont venus les pépins. Le 29 janvier, Limit a été contraint de réapprendre tout un combat de boss contre Ra-den the Despoiled après que Blizzard ait fait un correctif qui a considérablement modifié une phase de la rencontre. Avant le correctif, Limit avait réussi à réduire le patron à 15,5% de ses HP. Il a fini par prendre la guilde un total de 77 tentatives pour achever Ra-den. Les sept patrons précédents avaient demandé un total combiné de seulement 57 essais.

Le chef de raid de Limit, Maximum, n’était pas content. “Lorsque vous libérez un patron, continuez comme ça”, a-t-il écrit sur Twitter. “Ne laissez pas une guilde atteindre 15%, puis changez complètement de phase.”

Ce revers a donné aux autres guildes un peu de temps pour combler l’écart dû à l’avance de Limit, de sorte qu’il n’était pas totalement injuste. Mais ce n’était pas le dernier des problèmes de Limit. Une fois que Limit a atteint le boss final du raid, un vieux dieu imposant et recouvert de globe oculaire nommé N’Zoth, la guilde s’est frayée un chemin vers une phase secrète du combat qui ne se produit qu’en difficulté Mythique. Cela impliquait de créer un portail entre deux dimensions distinctes et de repousser un énorme annihilateur Voidspawn avec environ 76 millions de HP.

Après un certain nombre de tentatives, Limit a remarqué un point où N’Zoth lui-même était visiblement vulnérable, réussissant à le brûler à environ 25% de sa santé avant de se téléporter et de terminer la phase secrète. Cependant, lorsque Limit est revenu dans la zone de N’Zoth, le patron a immédiatement disparu, ce qui a semé la confusion. Selon toute vraisemblance, Limit n’était pas censé être capable de faire ce genre de dégâts à N’Zoth avant d’entrer sur le portail. C’était un bug. À la toute prochaine traction, Blizzard l’a apparemment corrigé à chaud, N’Zoth réagissant au même effort d’attaque soutenu en tirant des ondes d’énergie pulsantes qui ont anéanti instantanément la guilde.

De tels bugs ne sont pas entièrement inattendus. Blizzard ne met pas de phases secrètes de boss mythiques comme N’Zoth sur le serveur de test public de WoW, de peur de donner aux guildes une chance de démêler leurs vrilles infâmes avant même qu’elles ne soient dans le jeu en direct. En conséquence, ils ne reçoivent pas beaucoup de tests externes.

Pendant des années, cela n’a affecté qu’une partie de la base de joueurs de WoW, mais de plus en plus, les premières courses de raid au monde sont devenues des rendez-vous sur Twitch, avec des centaines de milliers de personnes qui regardent les courses d’une journée entre les meilleures guildes. Les guildes transforment désormais ces courses en productions complètes, avec des équipes de commentaires et des invités spéciaux qui parlent pendant que les guildes persévèrent dans la tâche ardue de mourir contre les mêmes patrons des centaines de fois de suite.

C’est un affichage discret et fiable – un peu comme Awesome Games Done Quick – jusqu’à ce qu’une guilde soit sur le point de marquer une première mondiale sur un boss. Ensuite, chaque tirage devient une frénésie nerveuse de spectacle au bord de votre siège. Cela attire de grandes foules. Method, qui n’était même pas en tête de cette course, a régulièrement eu environ 50 000 téléspectateurs simultanés toute la semaine. Aujourd’hui, Complexity, dont fait partie l’organisation d’esports Limit, a réussi à obtenir des chiffres similaires, tandis que le leader du raid Limit Maximum dépassait les 100 000 téléspectateurs simultanés sur sa propre chaîne lorsque la guilde était sur le point de supprimer N’Zoth.

Cela signifie, cependant, que les problèmes et les correctifs n’ont plus seulement un impact sur les raiders d’élite. Des centaines de milliers de téléspectateurs finissent également par serrer le poing dans une frustration impuissante. Hier, un autre problème a soulevé sa vilaine tête, celui-ci prenant la forme d’un portail qui faisait allusion à l’existence d’une deuxième phase secrète N’Zoth uniquement mythique lorsque le boss était en mauvaise santé. Il a également mis un bouclier, ce qui signifie que les joueurs n’avaient pas vraiment d’autre option.

Il s’est avéré, cependant, que la guilde n’était pas censée passer par le portail. Au lieu de cela, alors que Blizzard finissait par informer Limit dans un e-mail, le groupe de raid était censé faire autant de dégâts éclatés que possible au patron avant que des flaques de méchanceté noire d’encre n’atteignent le champ de bataille. Et donc, encore une fois, le combat et les tactiques nécessaires pour le gagner ont changé sous les yeux de Limit.

En direct, Maximum a exprimé la frustration que lui, sa guilde et ses téléspectateurs ressentaient suite aux changements de Blizzard. “Le patron avait l’habitude de mettre un bouclier à 25 pour cent, puis il faisait apparaître un nouveau putain de portail”, a-t-il déclaré. «Ce que nous venons de découvrir, c’est que cela n’aurait jamais dû arriver. Déjà. Tu étais censé le tuer tout le temps. C’est ce que [Blizzard] m’a dit. Donc ce que nous avons fait pour les 200 premiers pulls, ils ont juste changé d’avis ou quelque chose. Alors maintenant, nous faisons juste autre chose. Ça a été mauvais avant, mais c’est complètement différent. “

Malgré tout cela, Limit a quand même réussi à remporter la première victoire mondiale après 274 tentatives, laissant l’ancien champion Method, qui n’a pu faire descendre N’Zoth qu’à 32% de sa santé, ainsi que des guildes comme Pieces (8%) et Alpha (17 pour cent) dans la poussière. Quand Limit l’a finalement fini, tout le monde a crié de joie, Maximum inclus.

Après des années à être également couru, Limit est maintenant la guilde avec la cible sur le dos. Les gens attribuent cela en partie à une stratégie intéressante mais légèrement controversée: Maximum, contrairement à d’autres chefs de raid, n’était pas réellement dans le raid. Il observait plutôt de loin et communiquait des tactiques à ses camarades de guilde. À certains égards, c’était comme si Limit avait une 21e personne qui dirigeait le donjon de 20 personnes. Techniquement, cependant, ce n’était pas contraire aux règles, et Maximum pense que c’est juste une façon plus intelligente d’aborder ces choses.

“Lorsque vous menez un raid, vous voulez avoir des performances optimales dans les deux sens”, a-t-il déclaré lors d’une interview post-raid sur le stream de Complexity. “Vous voulez être en mesure de bien jouer, vous voulez être en mesure de bien diriger … Je [previously] Je me suis aggravé en tant que joueur afin que je puisse mieux gérer en tant que chef de raid. »Maximum a également déclaré que son rôle de personnage préféré, tank, offrait une perspective à mi-bataille qui était« horrible »pour un chef de raid.

“Est-ce que je pense que cela a changé la course à l’avenir?”, A-t-il déclaré à propos de la tactique. “Je ne peux pas dire ce que feront les autres guildes, mais c’est évidemment supérieur.”

Cela dit, Maximum pense que même s’il n’avait pas sauté du cœur de la bataille dans le fauteuil du commandant, sa guilde aurait tout de même quitté le monde en premier. “Je pense toujours que nous aurions gagné autrement”, a-t-il déclaré. «Il y a quelques patrons où c’est génial, quelques patrons où ce n’est pas. Sur un patron comme [N’Zoth], c’était incroyable.”

Il était également reconnaissant que, cette fois-ci, Limit ait eu le soutien de Complexity, donnant à la guilde une installation et des locaux similaires à ceux avec lesquels Method a travaillé récemment. Il pense que cela sera de plus en plus nécessaire à mesure que les premières courses mondiales évoluent et deviennent une partie plus standard (et exténuante) du paysage de l’esport.

“C’est totalement différent”, a-t-il déclaré. “Il n’y a rien dans l’esport où vous jouez 16 heures par jour pendant deux semaines.”

