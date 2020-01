Le dernier casse-tête de Destiny 2 se révèle être un complexe cérébral

Le streameur Twitch SayNoToRage tente de résoudre le dernier casse-tête de Destiny 2 pour le quatrième jour de suite. Capture d’écran: SayNoToRage (Twitch)

Les joueurs de Destiny 2 ont percuté un mur de briques dans leur quête pour résoudre le dernier puzzle du jeu de tir en ligne populaire. Maintenant, ils tirent des séances de marathon à la recherche de la prochaine percée dans un effort à l’échelle de la communauté qui se révèle être l’équivalent de Destiny de cartographier le génome humain.

La zone Corridors of Time du jeu est un labyrinthe de pièces hexagonales reliées par des portails. La mise à jour de cette semaine les a ouverts à une exploration gratuite en dehors des missions d’histoire dirigées. Il a également introduit un puzzle. Chaque chambre se compose de six portes, chacune représentée avec un symbole différent. Mais rien à l’intérieur du labyrinthe ne dit aux joueurs où aller. Mardi de cette semaine, les joueurs ont localisé des codes sur quatre Obélisques qui ont été ajoutés à Destiny 2 au début de cette saison. Ceux-ci montrent comment naviguer vers des salles spéciales de «coffre-fort» contenant des morceaux de savoir.

Mercredi, ils avaient créé une carte à partir de captures d’écran des symboles sous le sol de chaque coffre-fort. Cela les a conduits à une nouvelle chambre forte contenant un emblème spécial, mais la quête des couloirs du temps elle-même est restée inachevée. C’est à ce moment-là que le puzzle est devenu exponentiellement plus compliqué, rappelant les grands mystères du passé de la série, comme la quête déconcertante d’Outbreak Prime de 2016.

Chacune de ces pièces emblématiques spéciales avait son propre ensemble de symboles sous le sol. Il y aurait toujours un grand symbole dans un hexagone central entouré par des anneaux d’autres symboles et des espaces vides sur des hexagones plus petits. Mais cette fois, différents joueurs voyaient différents ensembles de symboles. Les gens ont commencé à partager ce qu’ils ont vu, en soumettant des centaines et des milliers d’ensembles sur le sous-programme Raid Secrets et les groupes Discord des streamers populaires de Destiny 2 comme Sean “Gladd” Gallagher. Ils ont depuis été rassemblés dans une feuille de calcul principale.

Le résultat a été une carte tentaculaire de chaque séquence unique de salle de chambre forte. Lorsque deux séquences partagent des symboles sur un côté de leurs anneaux extérieurs, elles se connectent, tout comme les dominos. Alors que certaines chaînes ne fonctionnent que pendant quelques séquences avant de se couper, d’autres ont duré beaucoup plus longtemps. Une chaîne continue pour plus de 300 séquences. La théorie de travail est qu’à un moment donné, suffisamment de séquences différentes seront collectées et permettront aux joueurs de terminer une nouvelle carte géante, ou au moins de trouver le code pour la série de pièces que les joueurs doivent traverser pour se rendre au coffre-fort principal.

Bungie a déclaré dans un tweet plus tôt dans la semaine que l’énigme était “un marathon, pas un sprint”. Mais cela n’a pas empêché les joueurs de brûler l’huile de minuit dessus. Cette phase de force brute du puzzle pousse les joueurs et les streamers les plus dévoués à leurs limites; dans certains cas, ils jouent plus de 20 heures d’affilée et dorment très peu. T Après tout, qui veut être éloigné de son ordinateur lorsque la solution finale sera finalement découverte?

Chaque salle du coffre-fort contient un tombeau avec une épée et un fantôme assis dessus, mais lorsque les joueurs tentent de s’en approcher, ils sont téléportés dans la salle précédente. Les joueurs ont spéculé sur ce qui pourrait être à l’intérieur – peut-être une épée exotique ou une autre arme de retour de Destiny 1 – mais puisque le labyrinthe implique la décomposition et la fragmentation du temps lui-même, cela pourrait être n’importe quoi, vraiment.

Quoi qu’il en soit, le rythme de progression s’accélère grâce en partie à un nouvel outil automatisé qui accélère considérablement le processus de cartographie des nouvelles données provenant des joueurs. Plus tôt dans la journée, Sweatcicle, l’un des meilleurs raiders de Destiny 2, a deviné qu’au rythme actuel, le puzzle pourrait enfin être résolu dans les prochaines 48 heures.

.