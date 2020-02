Le dernier d’entre nous Dev collecte des fonds pour les feux de brousse australiens avec Livestream, voici comment vous pouvez regarder

Le dernier d’entre nous et le développeur d’Uncharted, Naughty Dog, aident à collecter des fonds pour les efforts de secours en cours en Australie. Le studio a annoncé un événement spécial en direct avec le directeur du jeu Neil Druckmann et l’acteur Ellie Ashley Johnson.

La paire jouera The Last of Us: Left Behind dans le cadre de la campagne de charité # Gaming4Life2020 de Sony. Le livestream commence à 10 h 30, heure du Pacifique, le mercredi 19 février. Vous pouvez regarder le livestream via le compte Twitch de Naughty Dog.

Ce n’est pas seulement Naughty Dog qui aide à collecter des fonds pour l’Australie. La campagne de charité de la Sony Foundation Australia verra également Insomniac Games (Spider-Man) organiser un événement en direct le 20 février avec le fondateur de la société Ted Price. De plus, le patron des jeux PlayStation, Shuhei Yoshida, apparaîtra sur un flux le 21 février. Le développeur de LittleBigPlanet et Dreams, Media Molecule, a tenu son propre livestream le 14 février.

Plus de détails sur le flux de charité Gaming4Life2020 peuvent être trouvés sur le site Web de Sony.

Les feux de brousse en Australie ont ravagé plus de 12 millions d’hectares de terres, détruisant des milliers de maisons et tuant des animaux à travers le pays. Selon les estimations, 33 personnes sont décédées des suites des incendies. Depuis le 13 février, tous les feux de brousse et d’herbe en Nouvelle-Galles du Sud sont maîtrisés.

Des millions de dollars ont été donnés par des particuliers et des organisations du monde entier. Le concert-bénéfice Fire Fight à Sydney a eu lieu dimanche, mettant en vedette des artistes comme Queen et Alice Cooper, et ce fut un énorme succès avec plus de 9,5 millions de dollars amassés.

Dans une saison des feux de brousse très traumatisante, épuisante et angoissée jusqu’à présent, pour la première fois cette saison, tous les feux de brousse et de gazon en Nouvelle-Galles du Sud sont désormais maîtrisés.

Il a fallu beaucoup de travail aux pompiers, aux services d’urgence et aux communautés pour en arriver là. #nswrfs pic.twitter.com/RhqmcYhJ1j

– NSW RFS (@NSWRFS) 13 février 2020

Pour en savoir plus sur la crise des feux de brousse en Australie, consultez la répartition détaillée de tout ce que vous devez savoir sur le site sœur de GameSpot, CNET.

