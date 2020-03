Le dernier d’entre nous écrivain taquine la nouvelle série HBO

Le réseau Game of Thrones HBO a récemment annoncé un partenariat avec Sony pour une émission de télévision basée sur The Last of Us, et maintenant de nouveaux détails à ce sujet ont été révélés. Ou au moins une nouvelle allumeuse.

Neil Druckmann, qui a écrit The Last of Us et écrit également l’émission télévisée avec Craig Mazin de Tchernobyl, a taquiné que l’émission télévisée The Last of Us pourrait présenter des personnages de The Last of Us: Part II.

Pour la Journée internationale de la femme, HBO a publié une bobine de certains de ses personnages les plus emblématiques des programmes du réseau, notamment Game of Thrones, Big Little Lies, Westworld et d’autres. Druckmann a re-tweeté le tweet avec une légende cryptique.

“Et maintenant, vous avez Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria, X X X X et quelques autres!;)”, A déclaré Druckmann.

Druckmann a laissé quatre espaces vides pour l’un des noms de la femme, donc les gens spéculent sur qui cela pourrait être. Certains suggèrent que la mère d’Ellie, Anna, pourrait apparaître. On a parlé d’elle mais on ne l’a jamais vue lors du premier match. Elle est morte, mais cela ne signifie pas qu’elle ne pouvait pas apparaître dans une certaine mesure dans l’émission de télévision.

Quant aux «quelques autres», cela pourrait être une référence aux personnages de The Last of Us: Part II. Comme annoncé précédemment, la série HBO couvrira les événements du premier jeu, “avec la possibilité d’un contenu supplémentaire basé sur la suite du jeu”.

La dernière émission télévisée présente également la productrice de Games of Thrones, Carolyn Strauss, qui a remporté cinq Emmy Awards pour Game of Thrones et Tchernobyl, en tant que producteur exécutif. Le président de Naughty Dog, Evan Wells, est également producteur exécutif.

The Last of Us a été annoncé pour la première fois comme un film de Sony Pictures, mais IGN rapporte que la nouvelle émission de télévision sera faite à la place d’un film.

On ne sait pas encore quand la série télévisée Last of Us de HBO sera diffusée ou qui en jouera. Troy Baker et Ashley Johnson ont interprété les voix et la capture de mouvement pour Joel et Ellie dans les deux principaux jeux Last of Us. The Last of Us: Part II sera lancé en mai exclusivement pour PS4.

