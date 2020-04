Le dernier d’entre nous II retardé indéfiniment

Le jeu d’aventure post-apocalyptique très attendu The Last of Us II sera retardé indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé aujourd’hui l’éditeur Sony.

Le jeu, qui était prévu pour le 29 mai, est presque terminé et prêt à démarrer, a déclaré un développeur de Naughty Dog à Kotaku cet après-midi. Cette décision a été prise pour des raisons logistiques et économiques.

“La bonne nouvelle est que nous avons presque terminé le développement de The Last of Us Part II”, a déclaré Naughty Dog dans un communiqué cet après-midi. “Cependant, même avec la fin du match, nous étions confrontés à la réalité qu’en raison d’une logistique hors de notre contrôle, nous ne pouvions pas lancer The Last of Us Part II à notre satisfaction. Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse jouer à The Last of Us Part II en même temps, en veillant à ce que nous fassions tout notre possible pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde. Cela signifiait retarder le jeu jusqu’à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques. »

Les employés de Naughty Dog, comme la plupart des entreprises de jeux vidéo à travers le monde, travaillent actuellement à partir de leur domicile afin de pratiquer l’auto-isolement.

Une récente enquête Kotaku a examiné la culture du resserrement entourant Naughty Dog et le développement de The Last of Us II.

