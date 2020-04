Le dernier d’entre nous: la deuxième partie serait une histoire de vengeance contre un “culte chrétien homophobe”

Par Emily Gera,

Dimanche 12 avril 2020 20:17 GMT

La suite désormais différée de Naughty Dog à The Last of Us comportera un complot de vengeance contre un culte chrétien homophobe, selon de nouvelles rumeurs.

Des informations sur la sortie prochaine sont apparues dans un article maintenant supprimé sur 4Chan (via Pink News) par un présumé «membre de la famille immédiate» du personnel de Naughty Dog. Comme pour toute rumeur – en particulier celle qui a soulevé la tête sur 4Chan – prenez-la avec un gros grain de sel. Mais si vous ne voulez pas risquer les spoilers, alors c’est probablement mieux si vous ne lisez pas la suite.

La fuite de l’intrigue archivée affirme que The Last of Us 2 s’articulera autour d’une romance naissante entre le protagoniste Ellie et Dina, un amoureux qui a déjà été confirmé par les développeurs du jeu. Cependant, cette intrigue secondaire est interrompue par une attaque d’une secte religieuse connue sous le nom de Séraphites, qui considérerait la relation comme un péché.

Selon le message, cela entraîne la mort de Dina – et, finalement, d’un autre personnage majeur: Joel. En tant que tel, The Last of Us: Part 2 se concentrera apparemment sur la quête de vengeance d’Ellie.

La publication offre également quelques détails sur l’histoire personnelle d’Ellie. Selon l’écrivain, une femme mystère vue dans la bande-annonce du jeu est en fait la mère d’Ellie. De plus, le père d’Ellie serait un membre de la secte qui a été tué pour avoir eu une relation avec quelqu’un en dehors du groupe.

VG247 a contacté Naughty Dog pour commentaires.

