Le dernier d’entre nous: la partie II a été retardée indéfiniment

La situation mondiale causée par COVID-19 a posé plusieurs défis à l’industrie du jeu vidéo. Cela a causé plusieurs problèmes pour de nombreuses études, qui ont dû prendre des décisions difficiles. L’un d’eux était Sony Interactive Entertainment, qui a annoncé que The Last of Us: Part II était indéfiniment retardé.

Par le biais d’une publication sur Twitter, Sony Interactive Entertainment a annoncé qu’il avait décidé de retarder The Last of Us: Part II et Marvel’s Iron Man VR «jusqu’à nouvel ordre». Ce qui précède car ils garantissent que la situation mondiale les a empêchés d’avoir “l’expérience de lancement” que leurs fans méritent.

“SIE a pris la décision difficile de retarder la sortie de The Last of Us Part II et de Iron Man VR de Marvel jusqu’à nouvel ordre. Logiquement, la crise mondiale nous empêche d’offrir l’expérience de lancement que nos joueurs méritent.” Sony.

Jusqu’à aujourd’hui, The Last of Us: Part II devait être présenté en avant-première le 29 mai 2020.

Pourquoi The Last of Us: Part II a-t-il été retardé?

Mais dans quel état est The Last of Us: Part II? Tel que rapporté par Naughty Dog, qui est presque prêt. En fait, ils disent qu’ils sont en train de corriger les derniers bugs du jeu.

Si le jeu est presque terminé, qu’est-ce qui l’a retardé? L’étude a expliqué qu’il s’agit de situations liées à la logistique qui échappent à leur contrôle. Ainsi, le jeu sera retardé jusqu’au moment où ces problèmes pourront être résolus.

«Nous voulons nous assurer que tout le monde peut jouer The Last of Us: Part II en même temps, en veillant à faire de notre mieux pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde. Cela signifiait retarder le jeu jusqu’à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques. Nous sommes déçus par cette décision, mais au final nous avons compris qu’elle est la meilleure pour tous nos joueurs. Nous espérons que ce ne sera pas un long délai et nous vous informerons lorsque nous aurons de nouvelles informations à partager », a expliqué Naughty Dog.

Les paroles de Naughty Dog semblent indiquer qu’il s’agit d’une décision liée à la fabrication de copies physiques de The Last of Us: Part II et à sa distribution mondiale. Sachez que le coronavirus a affecté plusieurs chaînes de distribution et de production à travers le monde.

Et vous, que pensez-vous de cette décision? Avez-vous eu hâte de jouer The Last of Us: Part II en mai? Dites-le nous dans les commentaires.

The Last of Us: Part II est en développement pour PlayStation 4. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles qui s’y rapportent.

