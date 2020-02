Le dernier d’entre nous: la partie II redéfinira les jeux AAA, déclare le codirecteur

Le dernier d’entre nous: Partie II arrivera enfin à PlayStation 4 ce 29 mai. Le fait que Chien coquine Il nous a donné des chefs-d’œuvre ces dernières années, ce qui en fait l’un des titres les plus attendus de 2020, mais il semble que le développeur souhaite aller au-delà d’une simple expérience AAA avec cette future livraison.

Le studio garde la quasi-totalité de ses informations verrouillées, ne montrant que quelques bandes-annonces, mais cela ne signifie pas qu’ils ne se sentent pas confiants dans ce qu’ils font. Selon le codirecteur du projet, Anthony Newman, TLOU Partie II va redéfinir ce que sont les jeux AAA:

on va redéfinir le triple-a en 2020 ¯ _ (ツ) _ / ¯

– Anthony Newman (@BadData_) 14 février 2020

Il est clair que Newman a partagé ce tweet avec beaucoup d’enthousiasme et d’excitation pour ce que Naughty Dog crée, et la seule chose qui fera ce type de publications est d’augmenter encore plus le battage médiatique dans ce que nous attendons quelques mois de plus pour son lancement, d’accord Avec son développeur, il n’y aura plus de retards.

Récemment, un thème dynamique du titre est venu Boutique Playstation et ici vous pouvez trouver les codes pour pouvoir les télécharger.

Le dernier d’entre nous: Partie II arrivera exclusivement à PS4 29 mai 2020.

Source: Anthony Newman

.