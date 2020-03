Le dernier d’entre nous obtient une émission de télévision HBO

Image: Sony

Craig Mazin, auteur de la merveilleuse mini-série Chernobyl, fait apparemment équipe avec le directeur du jeu The Last of Us Neil Druckmann pour adapter le thriller de zombies PlayStation dans une émission de télévision.

Selon The Hollywood Reporter, la série se concentrera sur les événements du premier jeu, bien que The Hollywood Reporter écrit qu’il existe “la possibilité de contenu supplémentaire basé sur la suite du jeu”, The Last of Us Part II. Le projet devrait être une collaboration entre HBO, Sony Pictures Television et PlayStation Productions. Carolyn Strauss, ancienne présidente de HBO, et Evan Wells, président de Naughty Dog, seront les producteurs.

“Depuis la première fois que je me suis assis pour parler avec Craig, j’ai été également époustouflé par son approche de la narration et son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us”, a déclaré Druckmann au Hollywood Reporter dans un communiqué. Mazin a également fait l’éloge de Druckmann, le qualifiant de «meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo» et qualifiant The Last of Us de magnum opus de Druckmann, bien qu’il s’agisse d’un effort de collaboration entre des centaines de programmeurs, designers, artistes et acteurs.

Mazin semble être un bon ajustement pour l’adaptation étant donné l’humeur sombre et suspensive que Tchernobyl partage avec The Last of Us. Ce sera également la première fois qu’une série de jeux vidéo obtient le traitement télévisuel de prestige.

Aucune chronologie n’a été partagée pour le début du tournage de l’émission ou sa sortie. Une adaptation cinématographique de la série Naughty Dog Uncharted, quant à elle, devrait sortir en mars prochain après des années de troubles de la production.

