Le dernier Grand Prix de Crash Team Racing ramène un personnage de l’ère GBA

Courez-vous toujours Crash Team Racing Nitro-Fueled? Ensuite, vous serez heureux d’entendre un nouveau Grand Prix commencer plus tard dans la journée. Cette fois, cela se passe dans le Rustland post-apocalyptique. Cet événement comprend de nouveaux éléments de personnalisation, une nouvelle piste connue sous le nom de Megamix Mania et un tout nouveau mode de jeu: la Golden Wumpa Hunt.

Voici tout ce qui est à gagner (cliquez / appuyez sur l’image pour l’agrandir):

Le monde est peut-être en train de ruiner Bandicoots, mais la course est toujours en cours! 🏁 Le Rustland Grand Prix comprend une nouvelle piste, des personnages, des objets et des défis. À partir du 16 janvier à 7h00 AM (15h00 UTC). pic.twitter.com/9JELwxCAR5— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) 15 janvier 2020

Le nouveau mode de jeu oblige les coureurs à essayer d’attraper le Golden Wumpa Fruit, qui se cache dans des grilles brillantes. Il s’agit simplement de suivre l’éclat et de casser les caisses pour les collecter. Vous serez ensuite récompensé avec des Wumpa Coins, et il y a même des défis de Grand Prix liés à cela.

Le nouveau personnage est Megamix (voir ci-dessous), et est décrit comme un mélange de Neo Cortex, N. Gin, Dingodile et Tiny Tiger. Il est apparu à l’origine dans le titre Game Boy Advance 2002, Crash Bandicoot: l’énorme aventure. Megamix marque également le 50e personnage à être ajouté au CTR Nitro-Fueled – attention, Super Smash Bros.Ultimate.

Pour plus de détails sur ce nouvel événement, consultez le blog officiel. Retournerez-vous au CTR Nitro-Fueled pour essayer Megamix? Commentaires ci-dessous.

