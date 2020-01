Le dernier jeu de Journey Dev, Sky: Children of the Light, semble venir sur Switch avec un support cross-play

thatgamecompany, le studio derrière le jeu à succès Journey, a indiqué que son dernier titre Sky: Children of the Light sera prochainement sur Switch.

La cofondatrice et directrice de la création Jenova Chen a partagé l’actualité dans un récent numéro de MCV / Develop. Chen a noté que le titre «traversera toutes les plates-formes» sur la route, et a spécifiquement mentionné Switch dans le cadre du plan. thatgamecompany a l’intention de prendre en charge l’intégralité des parties, quel que soit le système sur lequel vous jouez.

Chen a dit:

«… Mais notre jeu fonctionne sur iPad, sur PC, il fonctionnera sur console à l’avenir. … À l’avenir, il va traverser toutes les plateformes. Et que vous ayez PlayStation ou Switch, nous prendrons en charge le jeu croisé. »

Pour ceux qui n’ont pas entendu parler de Sky: Children of the Light auparavant, consultez l’aperçu et la bande-annonce suivants:

Des créateurs primés de Journey (Jeu de l’année 2013) et de la très appréciée Flower, vient une aventure sociale révolutionnaire qui devrait vous réchauffer le cœur.

Bienvenue dans le monde enchanteur de Sky, un royaume magnifiquement animé qui attend d’être exploré par vous et vos proches.

Dans Sky, nous arrivons en tant qu’enfants de la lumière, répandant l’espoir à travers le royaume désolé pour ramener les étoiles déchues dans leurs constellations.

Dans le royaume de Sky, vous pouvez…

– Envolez-vous et explorez 7 royaumes oniriques pour découvrir le mystère

– Rencontrez et socialisez avec des joueurs du monde entier partageant les mêmes idées

– N’hésitez pas à vous exprimer avec une délicieuse sélection de personnalisations de personnages

– Faites équipe avec d’autres pour partir à l’aventure dans des mondes plus sombres, sauver des esprits et découvrir d’anciens trésors

– Des bougies cadeaux pour partager l’appréciation et nouer des amitiés

– Vivez une expérience musicale unique et créez des harmonies ensemble

– Rejoignez un monde en constante expansion avec de nouvelles attractions à venir, y compris des événements saisonniers et l’expansion des royaumes

Nous vous informerons si nous finissons par recevoir une annonce officielle concernant une version Switch de Sky: Children of the Light à l’avenir.

